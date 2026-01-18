2026年01月18日 23時28分 レビュー

Amazonの4K防犯カメラ「Ring Outdoor Cam Pro」のセットアップ手順はこんな感じ



「Ring Outdoor Cam Pro」はAmazonが開発した防犯カメラで、撮影内容をスマートフォンでどこからでも確認することができます。そんなRing Outdoor Cam ProがGIGAZINE編集部に届いたので、セットアップの手順を詳しくまとめました。



Amazon.co.jp: 【New】Ring Outdoor Cam Pro Plug-in (リング アウトドアカム プロ 電源アダプターモデル) | 高画質・広角の4Kビデオ屋外防犯カメラ | 10倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト





Ring Outdoor Cam Proは4Kで撮影した動画をどこからでも確認できる防犯カメラです。夜間でもカラー撮影可能なカラーナイトビジョン機能や、動体検知してスマートフォンに通知を送信する機能などを搭載しています。Ring Outdoor Cam Proの外観は以下の記事にまとめています。



Amazonの4Kセキュリティカメラ「Ring Outdoor Cam Pro」と室内用カメラ「Ring Indoor Cam Plus」の外観を詳しくチェックしてみたよレビュー - GIGAZINE





Ring Outdoor Cam Proの初期設定はスマートフォンアプリの「Ring」で実行します。アプリはAndroid版とiOS版が用意されています。



まずApp StoreでRingを検索してインストールし、インストールが完了したら「開く」をタップします。





初回起動時に通知の許可を求められるので「許可」をタップ。





Ringアカウントでのサインインを求められるので「サインイン」をタップ。アカウントを持っていない場合は過去記事を参考に作成してください。





メールアドレスを入力して「続行」をタップ。





パスワードを入力して「サインイン」をタップ。





アカウントに登録してある電話番号に6桁の確認コードが届くので、確認コードを入力して「確認」をタップ。





サインインに成功したら「デバイスをセットアップ」をタップ。





「セキュリティカメラ」をタップ。





続いて、接続するカメラのQRコードを読み取るように求められます。





Ring Outdoor Cam Proの場合は背面にQRコードがプリントされています。





「スキャンする準備ができました」をタップ。





カメラの使用許可を求められたら「許可」をタップ。





QRコードをスキャンします。





スキャンに成功すると「Outdoor Cam Proが検出されました」と表示されます。





次に、設置場所を選択して「次へ」をタップ。





屋内か屋外のどちらに設置するか選択する画面が表示されます。今回は「屋内」をタップ。





続いてカメラが家の中か外のどちらを向いているか選択する画面が表示されます。今回は「家の中」をタップ。





電力供給源の選択画面では「電源コンセント」をタップ。





ここまで設定すると、Ring Outdoor Cam Proの電源を入れるように指示されます。





電源コードをコンセントに差し込むだけでOK。





数十秒待って正面の青いランプが点灯したら準備完了です。





「OUTDOOR CAMがオンです」をタップ。





任意の名前を付けます。





Ring Outdoor Cam Proはインターネットに接続して使うカメラなので、Wi-Fiへの接続設定が始まります。まずWi-Fiアクセスポイントのパスワードを手元に用意して「パスコードがあります」をタップ。





「OK」をタップ。





Bluetoothの使用許可を求められたら「許可」をタップ。





「次へ」をタップ。





位置情報の使用許可を求められたら「アプリの使用中は許可」をタップ。





「デバイスの近くにいます」をタップ。





接続したいアクセスポイントを選択してパスワードを入力します。今回はRingアカウントに保存済みのネットワークをタップしました。





接続完了まで数秒待機。





接続が完了したら「次へ」をタップ。





「次へ」をタップ。





Alexaの説明画面が表示されます。Alexaは後から有効にできるので今回は「スキップ」をタップ。





取り付け方法の説明を閲覧することも可能。今回は「取り付けはすでに完了しています」をタップ。





モーション検知機能も後からカスタムできるので「スキップ」をタップ。





プライバシー機能も後から設定可能なので「スキップ」をタップ。





「完了」をタップすればセットアップ完了です。





セットアップが完了するとファームウェアのアップデートが始まるのでしばらく待ちます。





アップデートが完了するとRingのトップ画面にRing Outdoor Cam Proで撮影した映像のスナップショットが表示されます。スナップショットをタップするとカメラの個別ページを確認できます。





個別ページはこんな感じ。「タップしてライブ映像を開始」をタップ。





ライブ映像が表示されました。この映像はスマートフォンでどこからでも確認可能です。





Ring Outdoor Cam ProはAmazon.co.jpで税込3万3980円で入手可能です。



Ring Outdoor Cam Proの各種機能を使うレビュー記事を後日公開予定です。

