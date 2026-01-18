2026年01月18日 23時00分 レビュー

Dockerでのアプリ展開を超簡単にできる「Dokploy」、オープンソースでセルフホスト可能



自前のPCサーバーやVPSなど、OSだけが用意されているような環境でインターネットアプリケーションを構築する場合、webサーバーやデータベースサーバーなど1つ1つインストールし管理するのは手間がかかります。そこでDockerを利用してアプリケーションと必要な構成を全て自動的に構築できるDokployが公開されています。



Dokploy - Deploy your applications with ease

https://dokploy.com/





Dokploy/dokploy: Open Source Alternative to Vercel, Netlify and Heroku.

https://github.com/dokploy/dokploy



◆Dokployの主な特徴

・ワンクリックによるアプリケーションのデプロイ

テンプレートもしくはdocker composeファイルからワンクリックでデプロイできます。



・アプリケーションおよびDocker Compose管理

起動・停止などのアプリケーション管理、コンテナへのターミナル接続、GitHubやGitおよびDockerなどのソースプロバイダーからソースを取得しDocker・Nixpacks・Heroku Buildpacks・Paketo Buildpacksなどの形式でビルドが可能です。



・データベース管理

MySQL・PostgreSQL・MongoDB・MariaDB・Redisをサポート。



・監視、ログ機能

起動したアプリケーションやデータベースの各サービスのCPU使用率・メモリ使用量・ディスク使用量・ネットワークトラフィックやログをリアルタイムで確認できます。



・バックアップ機能

データベースや各種データのバックアップを自動化可能。



・ドメイン管理

ドメインの追加・削除、リダイレクト設定やポート設定など詳細なTraefik設定が可能です。



◆同様のサービスとの機能比較

CapRover・DokkuおよびCoolifyとの機能比較の一覧です。△はプラグインで可能。



機能 Dokploy CapRover Dokku Coolify ユーザーインターフェース 〇 〇 × 〇 Docker Composeサポート 〇 × × 〇 API／CLI 〇 〇 〇 〇 マルチノードサポート 〇 〇 × 〇 Traefik統合 〇 〇 △ 〇 ユーザー権限管理 〇 × × 〇 Bitbucket統合 〇 × × × GitLab統合 〇 × × × Gitea統合 〇 × 〇 × 高度なユーザー権限管理 〇 × × × ターミナルアクセス 〇 × × 〇 データベースサポート 〇 〇 × 〇 モニタリング 〇 〇 × × バックアップ 〇 △ △ 〇 オープンソース 〇 〇 〇 〇 通知 〇 × × 〇 マルチサーバーサポート 〇 × × 〇 オープンソーステンプレート 〇 〇 × 〇 ロールバック 〇 〇 × 〇 共有環境変数 〇 × × 〇 個別環境変数 〇 × × 〇 スケジュールジョブ 〇 × × 〇 Cloudflareトンネル 〇 × × 〇 カスタムビルドサーバー 〇 × × 〇 ボリュームバックアップ 〇 × × × デプロイプレビュー 〇 × × 〇 チーム 〇 × × 〇 クラウド／有料版 〇 〇 〇 〇



◆インストール方法

今回はGoogle Cloud上のVMインスタンスにUbuntuでDockerが利用できる環境を構築して、Dokployをインストールします。rootユーザーで以下のコマンドを実行します。



curl -sSL https://dokploy.com/install.sh | sh



インストールが完了すると管理画面にアクセスするためのURLが表示されるのでコピー。





ブラウザにURLを入力してアクセスすると管理者登録フォームが表示されるので、「First Name」「Last Name」「Email」「Password」および「Confirm Password」を入力して「Register」をクリック。





登録が完了すると管理画面が表示されます。





◆WordPressを構築

アプリケーション構築の例としてWordPressを導入します。まずプロジェクトを作成するため管理画面の「Create Project」をクリック。





「Name」に任意のプロジェクト名を入力し「Description」に任意の説明を入力して「Create」をクリック。





プロジェクトが作成されるので「Create Service」をクリック。





サービスの構築方法が選択できるので「Template」を選択。





テンプレート選択画面が表示されるので「wordpress」で検索、WordPressが見つかったので「Create」をクリック。





確認ダイアログが表示されるので「Confirm」をクリック。





管理画面にサービス「wordpress」が追加されるのでクリックします。





サービスの設定画面が表示されるので「Deploy」をクリック。





確認ダイアログが表示されるので「Confirm」をクリック。





構築が完了すると「Done」と緑色のバッジが表示されました。





「Domains」をクリックすると、このサービスにアクセスできるドメインが表示されるのでコピーします。





ブラウザにコピーしたドメインを入力してアクセスするとWordPressのインストール画面が表示されました。





◆独自ドメインの割り当てとHTTPS化

自動的に割り当てられるドメインではHTTPでのアクセスとなり通信が暗号化されません。暗号化された通信を行うには、独自ドメインが必要となります。サービス用のドメインが用意できる場合は、次の方法で割り当てることができます。「Domains」の設定画面の「Add Domain」をクリック。





「Service Name」でドメインを設定するサービスを選択し「Host」欄に独自ドメインを入力、「Container Port」には80を入力し「HTTPS」欄のトグルを「ON」にして「Certificate Provider」で「Let's Encrypt」を選択してから「Create」をクリックします。





ドメインが追加され「HTTPS」でのアクセスの準備ができました。





サービスの再起動が必要なので「General」から「Reload」をクリックします。





再起動後、ブラウザでHTTPS形式で独自ドメインを入力しアクセスすると正常にWordPressのインストール画面が表示されました。

