2025年12月13日 23時00分 レビュー

独自のデータベースやWordPressなどのアプリを簡単にセルフホストできて管理できるオープンソースPaaS「Coolify」



インターネットアプリケーションの利用や開発を行う場合に、そのアプリケーションの土台となるバックエンドやwebサービスなどインフラシステムの構築は複雑で時間が掛かります。大手クラウドサービスが提供しているPlatform as a service（PaaS）は簡単にサービスを始められますが、コストやセキュリティなどがネックとなります。「Coolify」は、PaaSをセルフホストやVPSなどあらゆるサーバーに展開できます。



Coolify

https://coolify.io/





◆Coolifyでできること

・あらゆるプログラミング言語に対応

主要なフレームワークすべてに対応した静的サイト・API・バックエンド・データベースなどを展開。



・あらゆるサーバーに対応

VPS・Raspberry Pi・EC2・ノートPCなどSSH接続ができるサーバーがあればどこにでも展開。



・あらゆるユースケースに対応

単一サーバー環境、マルチサーバー構成、およびdocker Swarmをサポート。



・あらゆるサービスに対応

Dockerと互換性のあるサービスを展開可能で、細かいオプションもワンクリックで設定。



・Push操作から展開

GitHub・GitLab・Bitbucket・Giteaなどのプラットフォームと連携し、プッシュ操作で簡単に展開。



・無料のSSL証明書

Let's Encryptを利用し、カスタムドメインのSSL証明書を自動的に設定・更新。



・ベンダーロックインなし

データや設定が特定のベンダーに縛られないため、移行作業が簡単。



・自動バックアップ機能

データをS3互換ストレージにバックアップし、必要に応じてワンクリックで復元。



・Webhook

GitHub Actions・GitLab CI・Bitbucket PipelinesなどのCI/CDツールと連携可能。



・強力なAPI

デプロイメントの自動化、リソース管理、既存ツールとの連携。



・リアルタイムターミナル

ブラウザから直接ターミナル接続を行いコマンドの実行。



・共同作業

チームメンバーとプロジェクトを共有し、アクセス権限の設定。



・プルリクエストのデプロイ

コミットやプルリクエストを個別にデプロイすることで、迅速なレビューによりチームの開発効率を改善。



・サーバーセットアップの自動化

サーバーのセットアップ作業を自動化。



・モニタリング

デプロイ状況、サーバーの状態、ディスク使用量を監視し、問題が発生した場合にはアラートを発信。



◆Coolifyのインストール

Windows11に作成したWSL2のAlmaLinuxにCoolifyをインストールしてみます。公式ドキュメントに記載されているインストールコマンドを実行します。



curl -fsSL https://cdn.coollabs.io/coolify/install.sh | sudo bash



しばらく待つとインストールが完了。ブラウザを起動し、127.0.0.1:8000にアクセスします。





名前・メールアドレス・パスワードを入力し「Create Account」を押して管理アカウントを登録します。





Welcomeページが表示されます。「Skip Setup」をクリックしてセットアップを完了します。





ダッシュボードが表示されインストールが完了しました。





◆Coolifyの使用例

プロジェクトを作成するため「Add」をクリック。





プロジェクト名を記入して「Continue」をクリック。





作成されたプロジェクトの「＋Add Resource」をクリック。





検索にWordPressを入力すると一覧にWordPressアプリケーションが表示されるのでいずれかの「WordPress」を選択。





ホスト名を変更するため、ホスト名の末尾にある変更ボタンをクリック。





WordPressを表示するためのホスト名を記入し「save」をクリック。





「Deploy」をクリックしてWordPressを展開します。





しばらく待つと展開が完了。





設定したホスト名とIPアドレス「wordpress.example.com 127.0.0.1」をhostsファイルに登録します。





ブラウザで「wordpress.example.com」にアクセスするとWordPressのインストールページが表示されます。





Coolifyを用いて簡単にWordPressを展開できました。その他のサービスも同様に展開することが可能です。