独自のデータベースやWordPressなどのアプリを簡単にセルフホストできて管理できるオープンソースPaaS「Coolify」
インターネットアプリケーションの利用や開発を行う場合に、そのアプリケーションの土台となるバックエンドやwebサービスなどインフラシステムの構築は複雑で時間が掛かります。大手クラウドサービスが提供しているPlatform as a service（PaaS）は簡単にサービスを始められますが、コストやセキュリティなどがネックとなります。「Coolify」は、PaaSをセルフホストやVPSなどあらゆるサーバーに展開できます。
Coolify
https://coolify.io/
◆Coolifyでできること
・あらゆるプログラミング言語に対応
主要なフレームワークすべてに対応した静的サイト・API・バックエンド・データベースなどを展開。
・あらゆるサーバーに対応
VPS・Raspberry Pi・EC2・ノートPCなどSSH接続ができるサーバーがあればどこにでも展開。
・あらゆるユースケースに対応
単一サーバー環境、マルチサーバー構成、およびdocker Swarmをサポート。
・あらゆるサービスに対応
Dockerと互換性のあるサービスを展開可能で、細かいオプションもワンクリックで設定。
・Push操作から展開
GitHub・GitLab・Bitbucket・Giteaなどのプラットフォームと連携し、プッシュ操作で簡単に展開。
・無料のSSL証明書
Let's Encryptを利用し、カスタムドメインのSSL証明書を自動的に設定・更新。
・ベンダーロックインなし
データや設定が特定のベンダーに縛られないため、移行作業が簡単。
・自動バックアップ機能
データをS3互換ストレージにバックアップし、必要に応じてワンクリックで復元。
・Webhook
GitHub Actions・GitLab CI・Bitbucket PipelinesなどのCI/CDツールと連携可能。
・強力なAPI
デプロイメントの自動化、リソース管理、既存ツールとの連携。
・リアルタイムターミナル
ブラウザから直接ターミナル接続を行いコマンドの実行。
・共同作業
チームメンバーとプロジェクトを共有し、アクセス権限の設定。
・プルリクエストのデプロイ
コミットやプルリクエストを個別にデプロイすることで、迅速なレビューによりチームの開発効率を改善。
・サーバーセットアップの自動化
サーバーのセットアップ作業を自動化。
・モニタリング
デプロイ状況、サーバーの状態、ディスク使用量を監視し、問題が発生した場合にはアラートを発信。
◆Coolifyのインストール
Windows11に作成したWSL2のAlmaLinuxにCoolifyをインストールしてみます。公式ドキュメントに記載されているインストールコマンドを実行します。
curl -fsSL https://cdn.coollabs.io/coolify/install.sh | sudo bash
しばらく待つとインストールが完了。ブラウザを起動し、127.0.0.1:8000にアクセスします。
名前・メールアドレス・パスワードを入力し「Create Account」を押して管理アカウントを登録します。
Welcomeページが表示されます。「Skip Setup」をクリックしてセットアップを完了します。
ダッシュボードが表示されインストールが完了しました。
◆Coolifyの使用例
プロジェクトを作成するため「Add」をクリック。
プロジェクト名を記入して「Continue」をクリック。
作成されたプロジェクトの「＋Add Resource」をクリック。
検索にWordPressを入力すると一覧にWordPressアプリケーションが表示されるのでいずれかの「WordPress」を選択。
ホスト名を変更するため、ホスト名の末尾にある変更ボタンをクリック。
WordPressを表示するためのホスト名を記入し「save」をクリック。
「Deploy」をクリックしてWordPressを展開します。
しばらく待つと展開が完了。
設定したホスト名とIPアドレス「wordpress.example.com 127.0.0.1」をhostsファイルに登録します。
ブラウザで「wordpress.example.com」にアクセスするとWordPressのインストールページが表示されます。
Coolifyを用いて簡単にWordPressを展開できました。その他のサービスも同様に展開することが可能です。
