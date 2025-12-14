2025年12月14日 06時00分 メモ

「16歳未満のSNS禁止法」は憲法違反としてRedditが裁判所に提訴



2025年12月10日からオーストラリアで、世界初となる「16歳未満のSNS利用を禁止する法律」が施行され、政府が禁止対象として指定したプラットフォームは、16歳未満のユーザーのアカウントを無効化することが求められるようになりました。その対象に含まれるソーシャル掲示板サイト・Redditが、「憲法で定められた政治的言論の自由を侵害する」として、オーストラリアの高等裁判所に訴えを起こしたことがわかりました。



Reddit files High Court bid to overturn Australia social media ban

https://www.smh.com.au/technology/reddit-files-high-court-bid-to-overturn-teen-social-media-ban-20251212-p5nn3i.html





Reddit files legal challenge against social media ban for under-16s - ABC News

https://www.abc.net.au/news/2025-12-12/reddit-social-media-ban-under-16-court-challenge/106134994



オーストラリアでは2024年に「オンライン安全性改正法案(SNS最低年齢法案)」が成立、2025年12月から施行され、政府が指定したプラットフォームの運営者は16歳未満のユーザーのアカウントの無効化が求められます。



世界初の「16歳未満のSNS禁止法」がオーストラリアでスタート、TikTok・X・Instagram・YouTubeなどが対象 - GIGAZINE





対象プラットフォームであるRedditは、当該アカウントの無効化措置は行いつつも、この法律はオーストラリアの憲法で定められている「政治的な言論の自由」を妨げるもので、憲法違反であるとして、高等裁判所に訴え出ました。



Redditは、コンプライアンスを回避するために訴えを起こしたわけではないと説明し、「若者を守るという共通の目標を達成するために、もっと効果的な方法があると考えています。SNS最低年齢法は、深刻なプライバシー侵害や政治上の表現の問題を抱えています」と述べています。



なお、訴えを受けたアルバニージー政権の報道官は「我々はプラットフォームではなく、親と子どもの味方です。オーストラリアの若者がオンライン上で危害を加えられるのを防ぐために、毅然と立ち向かいます」とコメントしました。

