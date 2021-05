3000円以下でゲットできる小型防水監視カメラ「ATOM Cam 2」は高画質＆低遅延でコスパ抜群でした

・関連記事

超鮮明な映像&連携機能でおうちをモニタリングして警報で不審者撃退まで可能なフルワイヤレスの防犯カメラ「Arlo Pro2」レビュー - GIGAZINE



最大1080p・60fpsでのビデオ入力が可能なAnker初のシンプルなウェブカメラ「Anker PowerConf C300」を使ってみた - GIGAZINE



スマホで遠隔操作でき、動きや音に反応して自動で静止画&ムービー撮影が可能なネットワークカメラ「iCamPRO」を使ってみました - GIGAZINE



誰がいて誰がいないのかを自動顔認識でアプリから確認・通知・記録できるネットワークカメラ「Netatmo Welcome」レビュー - GIGAZINE



人・動物・車を識別してスマホに異常を知らせるスマートLEDライト搭載の防犯カメラ「Netatmo Presence」レビュー - GIGAZINE



外出先でもスマホで自宅の来客応対ができるパナソニック「モニター付きドアカメラ VS-HC400K-W」を実際に使ってみました - GIGAZINE

2021年05月23日 15時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.