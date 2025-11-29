2025年11月29日 21時00分 サイエンス

音楽を聴くことで認知症リスクが最大40％近く減る可能性があるとの研究結果



音楽は聴くと心が動かされるだけでなく、脳にさまざまな影響を及ぼすことがわかっています。1万人以上の高齢者を対象にした研究では、70歳以上の人が音楽を聴くと、認知症のリスクが約40％も減少する可能性があるという結果が示されました。



オーストラリアのモナシュ大学で公衆衛生を研究するエマ・ジャッファ氏やジョアン・ライアン教授らの研究チームは、音楽を聴いたり楽器を演奏したりすることが高齢者の認知機能に及ぼす影響を調べるため、オーストラリアに住む高齢者を対象にした縦断研究データを分析しました。



対象となったのは、研究開始時点で認知症と診断されていなかった70歳以上の高齢者1万893人で、音楽を聴く習慣や楽器を演奏するかどうかといった質問に回答しました。被験者らは少なくとも3年以上追跡され、音楽に関連する活動と、認知症および非認知症の認知機能障害(cognitive impairment no dementia、CIND)のリスクとの関連性が調査されました。





分析の結果、音楽をよく聴く高齢者はまったく聴かない／まれにしか聴かない／時々聴く高齢者と比較して、認知症リスクが39％低下し、CINDリスクも17％低下することが判明しました。音楽をよく聴く高齢者は、全体的な認知能力や、日常の出来事を思い出すエピソード記憶のスコアも高かったと報告されています。



一方、定期的に楽器を演奏している高齢者は認知症を発症する可能性が35％低かったものの、CINDについては顕著な改善が見られませんでした。また、音楽を聴くことに加えて楽器を演奏する習慣がある高齢者は認知症リスクが33％低下し、CINDリスクも22％低下したとのことです。



今回の研究では、音楽に関連する活動の有無が認知症およびCINDリスクに及ぼす影響は、一般的に16年以上の教育(大学卒業程度)を受けた人でより顕著であることも確認されました。一方、12～15年の中等教育(中学卒業または高校卒業程度)の教育を受けたグループでは、一貫性のない結果が得られました。





ジェッファ氏は今回の研究結果について、「この研究では因果関係は確立されていないものの、高齢者の認知的健康維持において、音楽活動が有効な手段となり得ることを示唆しています」とコメントしています。



ライアン教授は、「音楽を聴くと脳のさまざまな領域が活性化するため、実際の認知的刺激が与えられて、それが認知症リスクを減らすのに役立ちます」と述べました。

