「Zig」がGitHubからCodebergへの移行に踏み切った動機について開発者が語る



ソフトウェア開発プラットフォームの代表格であるGitHubはユーザー総数1億を超える巨大サービスですが、2018年6月4日にマイクロソフトが買収を発表し、現在はその傘下となっています。この流れを受けて、GitHubからの乗り換えを見越して立ち上げられたサービスがCodebergです。長年GitHubを利用してきたプログラミング言語の開発者が、GitHubからCodebergへの移行に踏み切った動機について語った内容が、HackerNewsで話題になっています。



Migrating from GitHub to Codeberg ⚡ Zig Programming Language

https://ziglang.org/news/migrating-from-github-to-codeberg/



汎用プログラミング言語の「Zig」の開発元「Zigソフトウェア財団」の理事長でありZigの主任開発者でもあるAndrew Kelley氏によると、ZigはGitHubを10年以上に渡り使い続けてきました。しかし、Andrew氏にとって不幸なことにGitHubはマイクロソフトに売却されてしまい、「何もかもが滅茶苦茶にされてしまう前に、5年だけ時間をくれ」と念じつつ、7年の時を過ごしたそうです。



Andrew氏にとって、今のGitHubはかつての成功の原動力となったエンジニアリングの優位性を失った存在であり、見る影もない存在とのこと。「優先順位やエンジニアリング文化は腐敗し、『進歩の名のもとに膨れ上がりバグだらけのJavaScriptフレームワーク』にユーザーは縛られてしまっています。以前は軽快だった動作が、今では鈍重で、しばしば完全に機能しなくなるのです」とAndrew氏は述べています。





何よりもAndrew氏を幻滅させたのは、GitHub Actionsの「セーフスリープ」スクリプトの不具合でした。条件によって無限ループが発生するという「許し難いバグ」が明らかに存在していると指摘されているにもかかわらず、解決される様子がうかがえません。



safe_sleep.sh rarely hangs indefinitely · Issue #3792 · actions/runner

https://github.com/actions/runner/issues/3792#issuecomment-3182746514



また、FreeBSD上でのランナーのビルドを実装してほしいという要望があるにもかかわらず、「完全に放置されている」とのこと。



FreeBSD support · Issue #385 · actions/runner

https://github.com/actions/runner/issues/385



このような状況下で、GitHubのCEOによって「AIを受け入れるか、さもなくば立ち去れ」という発言がなされました。



GitHub CEO Delivers Stark Message to Developers: Embrace AI or Get Out - Business Insider

https://www.businessinsider.com/github-ceo-developers-embrace-ai-or-get-out-2025-8



その直後に発生した出来事は、Andrew氏に「どうやらマイクロソフトの手下どもはこの発言がほのめかしたことを理解したようだ」と思わせるに至るものでした。すなわち、GitHub Actionsがバイブコーディングならぬ「バイブスケジューリング」をやり始め、無作為に実行ジョブを選択しているかのような挙動をし始めたそうです。さらに他のバグや手動操作できないことが重なり、Zigの継続的インテグレーションシステムは過度にバックアップされるようになり、マスターブランチのコミットすらチェックされなくなってしまいました。



ここに及んで、Andrew氏はGitホスティングプロバイダーを切り替え、「老朽化したインフラ」と決別することにしました。ただ唯一の懸念は、GitHub Sponsorsを利用できなくなることだそうですが、それでもAndrew氏は「GitHub SponsorsはZigソフトウェア財団の寄付収入の大部分を占めていますが、私たちはそれを負債と考えています」と断言しています。



切り替えの作業そのものは、GitHub上のリポジトリを読み取り専用にし、ZigプロジェクトのメインリポジトリをCodeberg上に構築する、というものでした。



ziglang/zig: General-purpose programming language and toolchain for maintaining robust, optimal, and reusable software. - Codeberg.org

https://codeberg.org/ziglang/zig



Andrew氏は結びの言葉として、「買収・弱い独占禁止法規制・極端な富の集中をもたらすプラットフォーム資本主義が進む現代において、非営利団体は残された共有リポジトリを守る砦であり続けています。ハッピーハッキング！」と述べています。