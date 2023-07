エンタープライズ向けLinuxの老舗「SUSE」がRHELをハードフォークして互換ディストリビューションを作成することを発表

Red Hatが開発する「Red Hat Enterprise Linux(RHEL)」のソースコードの公開が終了したことを受けて、企業向けにLinuxディストリビューションを開発している企業「SUSE」がRHEL互換ディストリビューションの開発に乗り出すことを発表しました。発表の中で、今後数年間にわたって1000万ドル(約14億円)以上を投資すると述べられています。 SUSE、1,000万ドル以上の投資でRHEL をフォークし、 エンタープライズLinuxにおける選択肢を確保 | SUSE https://www.suse.com/ja-jp/news/SUSE-Preserves-Choice-in-Enterprise-Linux/ At SUSE We Make Choice Happen | SUSE Communities https://www.suse.com/c/at-suse-we-make-choice-happen/ 「 自由ソフトウェア 」とは、ソフトウェアを入手したユーザーが、そのソフトウェアの改変・再配布・商用利用などを含めて全ての権利を確保できる性質をもつソフトウェアのことで、 GNU やLinuxはその自由ソフトウェアとしてコミュニティによって開発・提供されています。 例えばRed HatはLinuxを元にRed Hat Enterprise Linux(RHEL)というディストリビューションを開発し、企業向けにサポートを提供することで営利を得ていますが、一方でRHELの開発中に行ったバグ修正や機能追加などのコードを上流のLinuxに提供することで、お互いにWin-Winの関係を築いてきたというわけです。

2023年07月12日 14時50分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

