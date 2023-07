「下流プロジェクトは無価値」とソースコードの一般公開を取りやめたRed Hatに対してAlmaLinuxの開発チームがこれまでの貢献を力説

こうした状況のなか、RHELのソースコードを再ビルドする下流プロジェクトの一つであるAlmaLinuxの開発陣が、「これまでどのようにRHELの発展に下流プロジェクトが役立ってきたか」を力説するブログを投稿しました。 投稿のタイトルは「Our Value is our Values(私たちの価値は価値観にある)」となっており、AlmaLinuxがRed Hatとは対称的にオープンソースの価値観やその価値観をもとにしたコミュニティの運営に力を入れている点が述べられています。AlmaLinuxは非営利団体を設立することで企業的な動機を排除し、オープンソースコミュニティ内での共同所有権と透明性を確保しているとのこと。 こうして作られたAlmaLinuxのコミュニティのメンバーは RPM や AWX など多数のプロジェクトに貢献しているほか、コミュニティの中からは600を超える Fedora と EPEL のパッケージへ貢献するメンバーも登場しています。RHELはFedoraをもとに作成されており、またEPELはFedoraの高品質なパッケージをRHELでも利用できるようにするプロジェクトなので、RHELに大きな貢献をしていると言えます。

2023年07月04日 14時35分00秒 in メモ, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

