CentOSの意思を受け継いだRHELディストリビューション「Rocky Linux」の一般提供がスタート

CentOS replacement distro Rocky Linux’s first general release is out | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2021/06/centos-replacement-distro-rocky-linuxs-first-general-release-is-out/ CentOSは2004年に誕生したRHELディストリビューションです。しかし、開発を主導してきたCentOS Projectが2020年12月に「CentOS 8の開発を2021年末に終了し、今後はCentOS Streamに注力していく」と発表しました。 「CentOS 8」が2021年末で終了、以後の開発はCentOS Streamに注力する方針が明らかに - GIGAZINE

Red Hatが Red Hat Enterprise Linux (RHEL)ディストリビューションのCentOS 8の開発を廃止したことを受けて立ち上げられた、新たなRHELディストリビューション開発プロジェクトが「 Rocky Linux 」です。開発を主導するRocky Enterprise Software Foundation(RESF)は、2021年6月21日に、RHEL 8.4とバイナリ互換性がある「 Rocky Linux 8.4 」の一般提供を発表しました。 Rocky Linux 8.4 GA Available Now | Rocky Linux https://rockylinux.org/news/rocky-linux-8-4-ga-release/

2021年06月22日 11時25分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

