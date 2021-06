2021年06月22日 11時35分 乗り物

Amazonが自動運転トラックのスタートアップ「Plus」に1000台分の自動運転システムを発注、株式の20%取得も検討か

by Marco Verch



Amazonは2019年から顧客の玄関先まで荷物を届ける無人配達ロボット「Scout」をテストしているほか、2020年には自動運転タクシーを開発するスタートアップの「Zoox」を買収するなど、自動運転車の分野に参入する姿勢を強めています。新たにAmazonは、自動運転トラックのシステムを開発する中国系スタートアップ「Plus」に1000台分の自動運転システムを発注した上に、最大20%の株式取得を検討していると報じられました。



Amazon Snaps Up Option to Buy Stake in AI Truck-Driving Startup - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-21/amazon-is-in-talks-to-buy-stake-in-ai-truck-driving-startup-plus



Amazon eyes robot truck startup as it continues to hedge its bets on AV technology - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/21/22544243/amazon-plus-autonomous-truck-startup-stake



Amazon ordered 1,000 self-driving truck systems from new startup

https://www.inputmag.com/tech/amazon-ordered-1000-self-driving-trucks-from-new-startup



Amazon has option to buy 20% of Plus, self-driving truck startup going public in SPAC merger - Silicon Valley Business Journal

https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2021/06/21/amazon-has-option-to-buy-20-stake-in-plus.html



一口に「自動運転車」と言っても、一般家庭が使用する車、客を乗せて走るタクシー、特定のルートを巡回するバス、荷物を運ぶトラックなどさまざまな種類の車が存在します。中でも長距離トラックは高速道路などを一定の速度で走るためケースが多く、街中を走る車よりも走行時の予測可能性が高いことから、自動運転技術が最初に実現されるのではないかと考えられています。



自動運転車技術はまず「長距離トラック」の分野で実現される可能性、その理由とメリットとは? - GIGAZINE





2016年にスタンフォード大学のクラスメイトらによって設立されたスタートアップのPlusは、カリフォルニア州と中国に拠点を置いて約200人の従業員を雇用しており、自動運転トラックに搭載する「自動運転センサー」のみを製造しています。Plusは自分のトラックを所有する企業にセンサーを販売する計画を持っており、すでに中国の物流大手「順豊エクスプレス」などと提携しているとのこと。



そして、2021年6月に米国証券取引委員会が公開した文書から、Amazonが2021年1月の時点で1000台の自動運転システムをPlusに発注していたことが判明しました。このシステムはAmazonのトラックに搭載することが可能であり、Plusはトラックが自動運転システムを使う際のサービスやサポートについてもAmazonと合意したとされています。



また取引の一環として、Plusは自社株の最大20%を1株あたり47セント(約52円)で購入できる新株引受権をAmazonに与えたそうです。2021年5月には、Plusが特別買収目的会社(SPAC)であるHennessy Capital Investment Corp. V.との合併に合意したことが報じられており、2021年第3四半期にもニューヨーク市場に上場する可能性があるとのこと。



Plusは、Hennessy Capital Investment Corp. V.との合併後に約5億ドル(551億円)を調達すると予想されており、時価総額は33億ドル(約3640億円)になると推定されています。Plusの自動運転ハードウェアは、2021年後半に量産化される予定だとのことです。