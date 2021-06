2021年06月22日 11時40分 ハードウェア

グラフィックカードの価格が急落、中国のビットコイン規制強化により



中国が暗号資産(仮想通貨)の取引とマイニングに対する規制を強化したことで、ビットコインの価格が大きく下落しましたが、この影響でPC用のコンポーネントであるグラフィックカードの価格が中国で急落したと報じられています。



ビットコインは過去1年でその価値が急上昇した一方で、マイニングを行う際に大量の電力を消費する点が問題として指摘されてきました。このため中国政府は「カーボンニュートラル」の方針と対立することを理由に、2021年5月にビットコインの取引とマイニングを禁止する方針を明らかにしました。世界のビットコイン供給量の最大4分の3を生産しているとみられる中国で取り締まりが強化されたことを受けて、ビットコイン価格は大きく下落。2021年4月には700万円近くにまで上昇していた価格は、中国が方針を発表した直後である5月19日に約398万円となり、6月22日時点では約359万円となっています。





実際に、中国は仮想通貨の取り締まりを進めており、仮想通貨を解説するSNSアカウントを一掃したほか、四川省では6月20日までに26件のマイニングプロジェクトが当局によって閉鎖を要求されました。四川省は水力発電がさかんであり、世界で2番目のマイニング地域となっていたとのこと。



中国当局は四川省の地方自治体に対し仮想通貨のマイニングについて調査を行い、マイニングプロジェクトを閉鎖させるよう要請するとともに、新しいプロジェクトを禁じました。これを受けて州の電力会社は、報告されたマイニングプロジェクトに対する電力供給をただちに停止する予定です。



ビットコイン価格の下落に伴い、マイニングにおいてビットコイン生成の効率を上げるために使われているグラフィックカードの価格も変動しています。高性能なグラフィックカードはもともとビデオゲームに使用されるものですが、マイニングに使用されるようになってから価格が上昇していました。しかし、South China Morning Postによると、規制を受けてeコマースプラットフォームにおけるNVIDIA Quadro P1000の価格は3000元(約5万1000円)から2429元(4万1400円)に、Asus RTX3060は1万3499元(約23万円)から4699元(約8万円)にまで下がったとのこと。



またテクノロジーサイトのTom's Hardwareが分析を行ったところ、グラフィックカードの種類によって価格の減少幅に差があり、上位モデルは大きな値下がりがなく、ミッドレンジの値下がりが大きかったそうです。以下が中国でのグラフィックカードの価格の変動を示した表です。



グラフィックカード 5月の価格 6月22日時点の価格 減少割合 MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio 2273ドル(約25万円) 2165ドル(約25万9000円) 5% MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio 1624ドル(約17万9000円) 1237ドル(約13万6000円) 24% Asus TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC Edition 1531ドル(約16万9000円) 835ドル(約9万2000円) 45% Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra OC 1121ドル(約12万4000円) 711ドル(約7万8000円) 33%



なお、Tom's Hardwareは中国だけでなくヨーロッパでもグラフィックカードの価格が急落していることを伝えています。