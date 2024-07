Yandexの親会社がロシア国外へ撤退しNVIDIA製GPUを大量確保へ

Yandex split finalised as Russian assets sold in $5.4 bln deal | Reuters https://www.reuters.com/markets/deals/yandex-nv-finalises-54-bln-deal-sell-russian-businesses-2024-07-15/ Yandexはオランダの持ち株会社であるYandex NVが所有していましたが、ロシアがウクライナに侵攻したことを受けて経済制裁措置が発動されたため、Yandex NVはYandexの売却を余儀なくされました。 ロシアのGoogleことYandexが検索エンジンや配車サービスなどのロシア事業を企業価値のわずか半額の7700億円でロシア企業に売却 - GIGAZINE

1990年代に設立されたロシア発の検索エンジン「Yandex」の親会社がロシアでの事業を完全に分社化しました。過去の事業のうちAI事業等は存置されることになり、性能強化のためにNVIDIA製GPUを3倍に増やす計画が立てられていることが伝えられています。 'Russia’s Google’ exits the country — Yandex plans to triple its Nvidia GPU deployments | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/russias-google-exits-the-country-yandex-rebuilds-with-nvidia-gpus

2024年07月22日 11時02分00秒 in Posted by log1p_kr

