2023年01月16日 11時00分 ソフトウェア

IntelやMicrosoftがロシアへのソフトウェア配信規制の一部をこっそり解除か



2022年2月に発生したロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、アメリカやヨーロッパの各企業はロシアから撤退し、ロシアへの技術提供を停止しています。しかし、IntelやMicrosoftが一部のソフトウェアの更新について、ロシアへの制限を解除していると報じられています。



Intel тайком вернулась в Россию - CNews

https://www.cnews.ru/news/top/2023-01-11_intel_tajkom_vernulas_v_rossiyu



Intel Quietly Resumes Russia Support, Unblocks Software Downloads (Updated with Microsoft Comment) | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/intel-resumes-russia-support



Russians say they can download software from Intel again • The Register

https://www.theregister.com/2023/01/14/intel_microsoft_russia/



2022年2月にロシアがウクライナに軍事侵攻を行って以来、アメリカはロシアへの半導体の供給を阻止する輸出規制を行っており、IntelやAMDといった半導体メーカーはロシアへの半導体販売を停止しました。



IntelとAMDがロシアへの半導体販売を停止、TSMCも制裁に参加でロシアの国産チップにも影響する可能性 - GIGAZINE





Intelの広報担当者は、ハードウェア関連ニュースサイトのTom's Hardwareに対して「2022年2月と3月に、Intelはロシアとベラルーシの顧客へのすべての出荷を停止しました。また、2022年4月にはロシアでの事業運営を停止すると発表しました。Intelは事業を展開している国で適用されるすべての輸出規制と制裁を引き続き順守します」と述べています。



しかし、Intelの広報担当者は同時に「ドライバーの更新のニーズを満たすリソースへのアクセス、Intelダウンロードセンターや、Intelダウンロードサポートアシスタントなどは、Intelの保証義務の一部です」と述べています。



ロシアのニュースメディアであるCNewsによると、ウクライナ侵攻以降はロシア国内からIntelのドライバー配布ページにアクセスできなかったそうですが、2023年1月11日時点で「YandexやGoogleなどの検索結果から配布ページに直接アクセスした場合」に限り、ドライバー配布ページにアクセスできるようになっていたとのこと。





ただし、ドライバーのダウンロード自体はIntelのウェブサイトにログインするかアカウント登録を行う必要があり、この作業はロシアのIPアドレスからは行えないそうです。ロシアでIntel製ドライバーをダウンロードするには、ウクライナ侵攻以降からIntelのポータルサイトへのログインが維持されている必要があります。



また、Microsoftも2022年3月にサービスや製品の提供を停止し、2022年6月にはロシア国内からWindowsをダウンロードすることを禁止し、2022年9月には更新プログラムへのアクセスも禁止しました。しかし、CNewsによれば、2022年末に更新プログラムへのアクセス禁止は解除されたとのこと。





2023年1月11日時点で、ロシア国内から少なくともWindows 11の更新プログラムにアクセスすることは可能になっていたそうです。ただし、Windows自体をダウンロードすることはできず、ダウンロードボタンが表示されても、クリックするとエラーメッセージが表示されるとのこと。MicrosoftはIT関連ニュースサイトのThe Registerに対して「私たちはEU・イギリス・アメリカの経済制裁に準拠しており、ロシアでのすべての新製品とサービスの販売を停止しています」と語っています。