Microsoftが第一世代Surface Duoのサポートをわずか3年間で終了したことを発表



Microsoftが2020年に発売した折りたたみ式2画面スマートフォン「Surface Duo」の第一世代のサポートを、2023年9月10日をもって終了したことを発表しました。



Microsoftの折りたたみ式2画面スマートフォン「Surface Duo」の第一世代は2019年10月に発表され、2020年9月10日にアメリカ国内での販売をスタート。日本を含むアメリカ国外では2021年2月から販売が開始されていました。



Microsoftが折りたたみ可能な2画面モバイル端末「Surface Duo」のアメリカ国外での販売をスタート - GIGAZINE





Microsoftは公式ページで「Surface Androidデバイスはリリース日から少なくとも3年間はAndroidのOSおよびセキュリティアップデートが配信されます」と規定しています。第一世代Surface Duoは2020年9月10日に発売されたので、「少なくとも3年間」の最短期間であるちょうど3年でサポートを終えることになります。



2023年9月10日以降、Microsoftが第一世代Surface Duo向けに新しいAndroid OSアップデートやセキュリティ更新プログラムを配信することはなくなります。一方で、今後もアプリの更新は引き続き行われるため、ただちにデバイスが使えなくなることはありません。





また、Android 12Lを最後にOSのアップデートが停止される第一世代Surface Duoは、サードパーティ製のROMをサポートしているため、Android13および14のカスタムバージョンをインストールすることも可能です。



そのほか、Microsoftが2021年10月21日に発売した「Surface Duo 2」のサポート終了予定日は記事作成時点で2024年10月21日に予定されています。しかし、海外メディアのWindows Centralは「Surface Duo 2は発売以降Android OSのメジャーアップデートを1度しか受け取っていません」と指摘しています。