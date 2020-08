2020年08月13日 11時15分 ハードウェア

Microsoftの2画面モバイル端末「Surface Duo」の詳細なスペックが判明



現地時間2020年8月12日、Microsoftが折りたたみ式2画面モバイル端末「Surface Duo」についての詳細なスペックを発表しました。アメリカでの価格は1399ドル(約15万円)、発売日は2020年9月10日です。



Available for preorder today, Surface Duo is purpose-built for mobile productivity | Microsoft Devices Blog

https://blogs.windows.com/devices/2020/08/12/available-for-preorder-today-surface-duo-is-purpose-built-for-mobile-productivity/



New Surface Duo – Dual-Screen Mobile Productivity, Do One Better – Microsoft Surface

https://www.microsoft.com/en-us/surface/devices/surface-duo



The Surface Duo, Microsoft’s first-ever Android phone, is $1,400 | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2020/08/microsofts-surface-duo-is-1400-and-comes-with-a-tiny-3600mah-battery/



Microsoft’s Surface Duo arrives on September 10th for $1,399 - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/12/21364633/microsoft-surface-duo-release-date-pricing-features-specs



Surface DuoはAndroid OSを搭載した折りたたみ式2画面モバイル端末。Microsoftによると、Surface DuoはタブレットとノートPCの最高の要素を取り入れており、スマートフォンを再発明したものではなく、「デバイスをどのように使うのか」を改めて考えさせてくれるデバイスになっていると述べて、スマートフォンとは別物になっている点を強調しています。





新たに公開された公式PVが以下。



The new Surface Duo. Do one better. - YouTube





ディスプレイ1枚あたりの厚さは4.8mmと、今までで最も薄型のSurface。





360度開閉を実現するヒンジ部分。指紋認証センサーでのロック解除ができます。





ディスプレイはアスペクト比4:3の5.6インチ「PixelSense Fusion」ディスプレイ。2枚合わせると、アスペクト比3:2の8.1インチディスプレイになります。





Google PlayストアのAndroidアプリだけでなく、Office、Outlook、Teams、Edge、OneNote、OneDrive、Microsoft To DoなどのMicrosoftアプリも利用可能。





Microsoftアプリは2画面にも対応しています。





左右のディスプレイで別々のアプリを起動可能。





2つのアプリを組み合わせたグループを作成して、ホーム画面で1回タップするだけで2つのアプリを同時起動することもできます。





これまでに発売された全ての「Surface Pen」にも対応。





Windows 10搭載PCとのシームレスな連携機能もあります。





Surface Duoに届いたメッセージを、PC側でチェック可能。





折り曲げると自立するので……





ムービーを見る際に便利。





片方のディスプレイをキーボード代わりにして、ノートPCのように使うことも。







外形寸法 全開状態:縦145.2mm×幅186.9mm×厚さ4.8mm

折りたたみ状態:縦145.2mm×幅93.3mm×厚さ9.9mm 重量 250g ディスプレイ 全開状態:8.1インチAMOLED、解像度2700×1800

折りたたみ状態:5.6インチAMOLED、解像度1800×1350

素材:Gorilla Glass バッテリー 3577mAhデュアルバッテリー、ローカルビデオ再生時最長15.5時間、スタンバイ時最長10日間、通話時最長27時間 カメラ 1100万画素ピクセル、画素サイズ1μm、絞り値2.0、視野角84度、オートフォーカス、AIによる最適化機能 写真撮影モード 低照度およびHDRマルチフレーム写真キャプチャとダイナミックレンジシーン検出を備えた自動モード、最大7倍の超解像度ズームモード、深度調整が可能なポートレートモード、パノラマノード、バーストモード ムービー撮影モード 30FPSおよび60FPSでの4Kビデオ録画、30FPPおよび60FPSでの1080Pビデオ録画、HEVCおよびH.264ビデオフォーマット、ジャイロベースのデジタルビデオ安定化機構 WiFi WiFi-5 802.11ac(2.4GHz、5GHz) Bluetooth Bluetooth 5.0 プロセッサ モバイルデュアルスクリーンに最適化されたQualcomm Snapdragon 855 ストレージとメモリー 128GBまたは256GB UFS 3.0接続内蔵ストレージ、6GB DRAM オーディオ モノラルスピーカー、ノイズ抑制とエコーキャンセルを搭載したデュアルマイク センサー デュアル加速度計、デュアルジャイロスコープ、デュアル磁力計、デュアル環境光センサー、近接センサー、ホールセンサ、指紋センサー



「Surface Duo」は、アメリカで2020年9月10日発売で、価格は1399ドル(約15万円)。日本での発売時期や価格は明かされていません。