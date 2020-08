2020年08月13日 11時05分 ネットサービス

GoogleがChromebookでのAndroidアプリ開発や最適化をサポートするウェブサイト「ChromeOS.dev」を公開



GoogleのChromebookに搭載されているChrome OSはLinuxカーネルをベースにしたOSであり、2016年からはAndroidアプリにも対応しています。GoogleはChromebookでのAndroidアプリ開発やChrome OSへの最適化をサポートするため、開発者やビジネスリーダー向けの専用ウェブサイト「ChromeOS.dev」を公開したほか、Chromebook上でAndroidアプリをテストできるエミュレーターも利用可能になったと発表しました。



Chrome OS | chromeOS.dev

https://chromeos.dev/en



Android Developers Blog: ChromeOS.dev — A blueprint to build world-class apps and games for Chrome OS

https://android-developers.googleblog.com/2020/08/introducing-chrome-os-dev.html



Google's making it easier for Android app developers to work from Chromebooks

https://www.androidpolice.com/2020/08/12/googles-making-it-easier-for-android-app-developers-to-work-from-chromebooks/



Google makes building Android apps on Chrome OS easier | TechCrunch

https://techcrunch.com/2020/08/12/google-makes-building-android-apps-on-chrome-os-easier/





Googleは「人々が屋外よりも家の中で過ごす時間が長くなると同時に、日常生活を楽にするために個人用デスクトップPCやノートPCへの依存が高まっています」と述べ、Chromebookの需要がますます大きくなっていると主張しています。2020年3月~2020年6月にかけて、Chromebookの販売台数は前年比で127%も増加したそうです。



すでにChromebookに搭載されているChrome OSはAndroidアプリに対応していますが、Chrome OSの開発チームは「人々の生活を本当に改善するアプリ体験を提供するには、開発者が適切なツール、リソース、ベストプラクティスを備えている必要があります」と指摘。そのため、開発者向けの専用リソースである「ChromeOS.dev」を紹介できることに興奮していると述べました。



「ChromeOS.dev」ではAndroidアプリをChrome OSに最適化する方法やGoogle Play上でアプリを公開する方法など、開発者が必要なさまざまな情報に手軽にアクセスできるとのこと。なお、「ChromeOS.dev」はオープンソースのProgressive web application(PWA)であり、キャッシュを使ってオフラインでもアクセス可能です。





また、GoogleはChrome OS上でのアプリ開発を支援する新たな機能が追加されたことも報告しています。Linuxターミナルでのカスタマイズ性が向上し、タブやショートカットキーを使ってマルチタスクが可能になったほか、ターミナルをカスタマイズして背景やフレーム、フォントなどを切り替えられるようになったとのこと。





さらに、一部のChromebookでは完全版のAndroidエミュレーターが実行可能となり、開発者が実際のAndroid搭載デバイスを用意することなく、Chromebook上でAndroidアプリの動作をテストできるようになりました。Chromebookを使えば開発者モードを使用したりUSBを経由してデバイスを接続したりすることなく、AndroidアプリをChrome OSに直接デプロイすることも可能なため、1台のChromebookでエンドツーエンドのAndroidアプリ開発が可能だそうです。



Chrome OSの開発チームはAndroidアプリをChrome OSに最適化した成功例として、フランスに本拠を置くゲーム開発・配信企業のゲームロフトの事例を紹介しています。ゲームロフトがモバイルレースゲームの「アスファルト8:Airborne」をChrome OSに最適化したところ、Chrome OSユーザーからの収益が9倍に増加したとのことです。



Gameloft races to 9X more revenue by optimizing for Chrome OS | chromeOS.dev

https://chromeos.dev/en/stories/asphalt-8