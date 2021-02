2021年02月12日 11時44分 ハードウェア

Microsoftが折りたたみ可能な2画面モバイル端末「Surface Duo」のアメリカ国外での販売をスタート



Microsoftが、2020年9月に発売した2画面モバイル端末「Surface Duo」の販売範囲を拡大し、アメリカ国外でも販売することを明らかにしました。



Reimagining mobile productivity with the arrival of Surface Duo in Canada - Microsoft News Center Canada

https://news.microsoft.com/en-ca/2021/02/11/reimagining-mobile-productivity-with-the-arrival-of-surface-duo-in-canada/





Microsoftの公式ブログによると、2021年2月18日以降、Microsoft Store、家電量販店ベストバイ、およびMicrosoftから認定を受けたSurface再販業者を通じて、カナダでも購入が可能になるとのこと。



このブログ記事にはカナダ向けの情報しか掲載されていませんが、Microsoftは2020年12月時点で「2021年初頭にカナダ、イギリス、フランス、ドイツで発売」と告知しており、ヨーロッパでも発売されるものとみられています。



The year ahead for Surface Duo | Microsoft Devices Blog

https://blogs.windows.com/devices/2020/12/15/the-year-ahead-for-surface-duo/





なお、今回の販売規模拡大に合わせて、アメリカ国内ではSurface Duoを400ドル(約4万2000円)ほど値下げする方針であることが明らかになっています。一例として128GBモデルはMicrosoft Storeの定価だと1399.99ドル(約14万7000円)or月額46.67ドル(約4900円)でしたが、値下げ後は999.99ドル(約10万5000円)or月額33.33ドル(約3500円)になります。ベストバイでは値下げ幅を450ドル(約4万7000円)としていて、さらに安く入手可能です。





これは販売不振の影響があるとのことですが、ヨーロッパでは値下げなしでの販売になる模様です。



ちなみに、日本での販売が将来的にあるのかについての情報は示されていませんでした。