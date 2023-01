2023年01月20日 10時50分 ソフトウェア

MicrosoftがWindows 10の公式サイトでの販売を2023年1月31日で終了へ



Microsoftが2023年1月末でWindows 10のダウンロード版の販売を終了することがわかりました。サポート終了は2年後、2025年10月14日です。



Microsoft Will End Sale of Windows 10 Licenses to Consumers This Month | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/windows-10-microsoft-ends-license-sales





Microsoftは2021年10月にWindows 11を正式リリース。Windows 10からのアップグレードを推進しています。



ついに「Windows 11」の正式リリースが開始、Windows 10からの無料アップグレードは順次提供 - GIGAZINE





一方で、Windows 10の販売も続けてきましたが、いよいよ2023年1月31日をもって公式サイトでのダウンロード版の販売が終わることになりました。



Windows 10 Home をダウンロード | Microsoft

https://www.microsoft.com/ja-jp/d/windows-10-home/d76qx4bznwk4?activetab=pivot:概要tab





販売ページの詳細情報欄に、販売終了の告知文が掲載されています。





Windows 10 Homeだけではなく、Windows 10 Proも同様です。



法人向け Windows 10 Pro を購入する - Microsoft

https://www.microsoft.com/ja-jp/d/windows-10-pro/df77x4d43rkt?activetab=pivot:概要tab



なお、ニュースサイトのTom's Hardwareは、OEMパートナー向けの供給停止が同じタイミングになるとは限らないと指摘。Windows 10の入手方法はAmazonで販売されているDVD版やリテール業者の扱っているものもあることから、ただちにWindows 10が入手できなくなるわけではないと述べています。



Windows 10のサポートは2025年10月14日までは継続されます。