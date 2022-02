IntelとAMDがロシアへの半導体販売を停止、TSMCも制裁に参加でロシアの国産チップにも影響する可能性

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻 に対する制裁の一環として、アメリカの半導体大手であるIntelとAMDがロシアへの半導体販売を停止したと報じられました。アメリカ政府が輸出停止を指示したのは主に軍事目的の半導体とのことですが、消費者向け製品も含めたすべての半導体が一時的に輸出停止状態になることが予想されています。 AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию России — РБК https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/02/2022/621a7f4f9a79473d8899b18d Intel and AMD Halt Processor Sales to Russia: Reports (Updated) | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/intel-amd-nvidia-tsmc-russia-stop-chip-sales-ukraine-sanction アメリカ政府は2022年2月24日、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて、半導体や航空部品に関するハイテク製品の輸出規制を発表しました。ジョー・バイデン大統領は新たな輸出規制について、「ロシア経済に直ちにかつ長期的に深刻なコストをもたらす」とその意義を強調しています。 米、ロシアに厳しいハイテク輸出規制 半導体や航空機部品など対象 | ロイター https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-biden-exportcontrols-idJPKBN2KT3G9

・関連記事

ロシアのウクライナ侵攻はチップ不足を悪化させる可能性あり、チップ製造レーザーに不可欠な半導体グレードのネオンの90%以上を供給しているため - GIGAZINE



ロシアが仮想通貨を使って経済制裁を回避するのではという声、専門家は「仮想通貨を使ったマネーロンダリングは不可能」と指摘 - GIGAZINE



ロシアの金融機関と紐付けられたApple PayやGoogle Payが利用不可能になっていることが判明 - GIGAZINE



ロシアのウクライナ侵攻を受けFacebookがロシア政府関連メディアの収益化を停止 - GIGAZINE



ロシアの国営メディアがYouTube広告の使用を禁じられてウクライナ国内からの視聴も規制される - GIGAZINE



IntelのCEOが半導体不足は2023年まで続くと警告 - GIGAZINE



Intel・NVIDIA・TSMCは半導体業界でどんな役割を果たしているのか? - GIGAZINE



2022年02月28日 17時00分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.