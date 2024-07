2024年07月22日 10時27分 ハードウェア

Galaxy Buds3 Proの出荷開始日が2024年7月24日から8月28日に延期、品質上の問題のため



Samsungが2024年7月11日に発表したワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds3 Pro」の出荷開始日が、2024年7月24日から8月28日に延期されました。「イヤホンからイヤーチップを取り外す際にイヤーチップが裂ける」という品質上の問題が発生したためとのことです。



2024年7月11日にSamsungが発表したGalaxy Buds3 Proは、Galaxy Z Fold6またはGalaxy Z Flip6に接続することで、その場で相手の会話内容を翻訳することができるほか、常に周囲の音を収集・特定することで自動的に最適なノイズレベルとサウンドレベルに調整してくれるなどの機能を備えていることが特徴です。



日本では2024年7月17日から予約受付開始、7月31日に発売予定のGalaxy Buds3 Proでしたが、一部のユーザーから「Galaxy Buds3 Proのイヤーチップは非常に繊細で、イヤホンから引き抜こうとすると裂ける可能性があります」と指摘する声が挙がっています。





海外メディアのThe Vergeによると、シリコン製のイヤーチップの基部には硬質プラスチックリングが利用されており、このリングがイヤホン本体にフィットすることで脱落を防止しているとのこと。しかし、一部のユーザーは「イヤーチップを取り外すときにシリコンが裂け、硬質プラスチックリングがイヤホンに取り付けられたままになってしまう」と指摘しています。なお、Samsungは「無理に扱うとイヤーチップが裂ける可能性があります」と述べ、取り外しの際にはイヤーチップを裏返し、飛び出した部分をつまんでイヤホンからそっと引っ張ることを推奨しています。





それでも、SamsungはGalaxy Buds3 Proの品質チェックのために小売業者への配送を一時停止。海外メディアのAndroid Authorityに対し「私たちは、品質管理プロセスを緊急に強化しています。全ての製品が当社の品質基準を満たしていることを確認するために、Galaxy buds3 Proの配送を一時停止し、消費者への出荷が行われる前に完全な品質管理評価を実施しています。お客様にはご不便をおかけして申し訳ありません」と述べています。また、顧客に対してもGalaxy Buds3 Proの配送が遅れる可能性が高いことを伝えるメールが送信されています。





実際に、アメリカ版のSamsungのウェブサイトでは、Galaxy Buds3 Proの配送日が8月28日と記載されています。





なお、Samsungは「購入した製品に不都合を感じた場合は、お近くのサービスセンターを訪れて、交換や返金などの適切な措置を受けることができます。7月24日の韓国国内での正式ローンチまでに、全てのプロセスを徹底的に検査し、同様の事故が二度と起こらないように最善を尽くします」と報告しました。