Amazon傘下のZooxが自律走行可能なロボットタクシーを発表



2020年6月にAmazonが買収した自動運転車開発企業のZooxが、自動運転可能なロボットタクシーの外観を初公開しました。



2014年に設立されたZooxは、約6年の歳月をかけて自律型ロボットタクシーを用いた、UberやLyftのような配車サービスの構築を目指してきました。その実現に向けた重要な一歩となる、ロボットタクシーの外観が初公開されています。



Zooxが開発中のロボットタクシーは電気自動車で、時速75マイル(時速約120km)での走行が可能。





ロボットタクシーは四輪操舵(4WS)システムを採用しており、車両の前後関係なく最大時速120kmでの走行ができるため、狭いスペースで車両の方向変換を行う必要がないというのも特徴。そのため、車両は前後対称なデザインを採用している模様。





ホイール





正面から見るとこんな感じ。





ルーフの四隅にはカメラ・レーダー・LIDARを組み合わせた独自のセンサーアーキテクチャが設置されており、270度の視野を確保することに成功しています。このセンサーアーキテクチャを4つ用いることで死角を排除し、歩行者やロボットタクシー以外の車両を追跡し、安全な自動運転を実現します。





車内のシートはこんな感じ。





最大4人乗り。





乗客の手元にタッチパネルが搭載されており、自由に音楽を流すことが可能。





サンルーフ





人が並ぶとこれくらいのサイズでかなりコンパクト。





Zooxのアイシャ・エバンスCEOは「我々は都市に優れたモビリティサービスを提供するために、乗車体験を変革します。また、炭素排出量と交通事故に関する驚くべき統計をみると、乗客がポイントAからポイントBに移動できるようにするための、持続可能で安全なソリューションを構築することがこれまで以上に重要であることがわかります」と語り、そのための一歩としてロボットタクシーの外観を発表したとしています。



また、Zooxのエンジニアは車両設計のために「従来の自動車には存在しない100以上の安全革新を含む、予防的な衝突防止技術などを追加しました」と説明しており、そのひとつとして「双方向車両用の完全に新しいエアバッグシステム」や「乗客を包み込むキャリッジシート」などが挙げられています。加えて、ロボットタクシーはアメリカにおける自動車向けの安全基準である連邦自動車安全基準(FMVSS)の衝突試験をクリアしているそうです。



