2020年12月09日 10時55分 ソフトウェア

「CentOS 8」が2021年末で終了、以後の開発はCentOS Streamに注力する方針が明らかに



Linuxディストリビューションの1つ「CentOS」を開発しているThe CentOS Projectが、軸足を「CentOS 8」から「CentOS Stream」に移すことを明らかにしました。今後、CentOS StreamはRHEL(Red Hat Enterprise Linux)の開発ブランチとして機能していくことになります。一方で、CentOS 8は2021年末をもって終了します。



CentOSはRHELをベースとしたディストリビューションで、2004年に誕生しました。CentOS 8は2019年5月7日リリースのRHELをベースとして、2019年9月24日にリリースされたバージョンで、このとき同時に開発者向けのプラットフォームとして「CentOS Stream」が公開されました。





RHELのベースとなっているFedoraを含めた4つのディストリビューションの関係は、Red Hatのソリューションアーキテクトである小島啓史氏のブログで、わかりやすくまとまった情報が公開されています。



この方針転換について、Red Hatのクリス・ライト氏は「CentOS StreamはCentOS Linuxに代わるものではありません。むしろ『エンタープライズ向けLinuxの革新を促す』というプロジェクトの目標達成に向けて、自然で避けられない次のステップです」と記しています。



CentOS公式ブログでは、CentOS 8終了後の移行先として最善の選択肢はCentOS Streamであるとしながらも、CentOS 8を利用していて、CentOS Streamでは需要に合わない場合はRed Hatに問い合わせるよう勧めています。