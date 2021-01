Red Hatがエンタープライズ向けLinux「RHEL」の無償利用条件を拡大

オープンソースソフトウェア開発を行う Red Hat が、同社のエンタープライズ向けLinuxディストリビューション「 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) を無償で利用できる条件を拡大すると発表しました。 New Year, new Red Hat Enterprise Linux programs: Easier ways to access RHEL https://www.redhat.com/en/blog/new-year-new-red-hat-enterprise-linux-programs-easier-ways-access-rhel

・関連記事

Linuxビジネスの成功者Red Hatが組織運営で心がける「オープンな意思決定フレームワーク」とは? - GIGAZINE



CentOSに代わる新しいRHELダウンストリーム「Rocky Linux」が正式に発足 - GIGAZINE



CentOS終了にコミュニティからは非難の嵐、CentOSの設立者が新プロジェクトの発足を発表する事態に - GIGAZINE



Linux生みの親リーナス・トーバルズの当時のメールで振り返る「Linux」誕生の瞬間 - GIGAZINE



Linux生みの親リーナス・トーバルズが15年ぶりにメインマシンのCPUをIntelからAMDに変更 - GIGAZINE





2021年01月21日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.