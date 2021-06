2021年06月22日 11時15分 メモ

ヒューレット・パッカード・エンタープライズがAI企業のDetermined AIを買収、機械学習の高速化に注力

by Guilhem Vellut



ヒューレット・パッカード(HP)からサーバーなどの企業向けハードウェア部門を受け継いで誕生したヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)が2021年6月21日に、AI関連のスタートアップであるDetermined AIを買収したと発表しました。両社は今後、HPEのハイ・パフォーマンス・コンピューティング技術とDetermined AIのAI技術を組み合わせて、機械学習モデルのさらなる高速化を目指すとしています。



Hewlett Packard Enterprise acquires Determined AI to accelerate artificial intelligence innovation with fast and simple machine learning modeling | HPE

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2021/06/hewlett-packard-enterprise-acquires-determined-ai-to-accelerate-artificial-intelligence-innovation-with-fast-and-simple-machine-learning-modeling.html



Determined AI is Joining Hewlett Packard Enterprise | Determined AI

https://www.determined.ai/blog/joining-hpe



HPE acquires Determined AI to bolster its high-performance compute business | VentureBeat

https://venturebeat.com/2021/06/21/hpe-acquires-determined-ai-to-bolster-its-high-performance-compute-business/



Determined AIは、カリフォルニア大学バークレー校のAI研究者らが2017年に設立したスタートアップです。同社はオープンソースの機械学習モデルなどを手がけており、ある製薬会社のAIが創薬するのに必要な計算時間を3日から3時間に短縮する実績を持つなど、AIの加速化に強みがある企業とのこと。



HPEは6月21日に、「当社は本日、オープンソースの機械学習プラットフォームによりAIモデルをあらゆる規模で高速にトレーニングする強力なソフトウェアを提供するDetermined AIを買収しました」と発表しました。





機械学習モデルの構築とトレーニングは、AI開発の中で最も重要かつ困難な段階だといわれています。AIに膨大なデータを学習させるためには、専用のCPUやストレージ、ファブリックなどを適切に構築して管理した上で、機械学習モデルを効率的にプログラムしてスケジュールを組み、トレーニングを実施しなければなりません。こうしたAI構築に伴う困難な作業を支援するDetermined AIのプラットフォームと、HPEが培ってきたハイ・パフォーマンス・コンピューティングを融合させることで、AIの開発が簡略化され市場投入までの期間も短縮できるとのことです。



HPEでハイ・パフォーマンス・コンピューティングおよびミッションクリティカル・ソリューション担当シニア・バイスプレジデントを務めるジャスティン・ホタード氏は発表声明の中で、「Determined AI独自のオープンソース・プラットフォームがあれば、機械学習エンジニアはインフラに気をとられることなくモデルを素早く構築し、AI事業をいち早くスタートさせることができます。このようにして、AIを顧客やユーザーにとってより身近なものにしたいというビジョンを共有するDetermined AIチームを、私たちのHPEファミリーに迎えられることを嬉しく思います」と述べました。



また、Determined AIのエヴァン・スパークス氏は「AIはここ数年のうちに、演算やデータ処理、通信の分野でますます多用されるようになってきました。業界をリードするHPEのハイ・パフォーマンス・コンピューティングと私たちのAIソリューションを組み合わせることで、最先端のAIアプリケーションを構築するという私たちの目的が加速し、顧客層も大幅に拡大させることができます」と話しました。





今回、HPEがDetermined AIを買収した際の金額や契約条件等の詳細は不明です。HPEは2021年6月22日から開発者向けのオンラインイベントHPE Discover 2021を開催しており、2日目となる23日にはスパークス氏も登壇し、ハイ・パフォーマンス・コンピューティングとAIの今後について語る予定としています。