「ファイナルファンタジーIX」がアニメシリーズ化

Final Fantasy 9 Is Getting An Animated TV Series - Game Informer https://www.gameinformer.com/2021/06/21/final-fantasy-9-is-getting-an-animated-tv-series Cyber​​Group Studiosのピエール・シスマンCEOは、Kidscreenに対してファイナルファンタジーシリーズのアニメ化企画を立ち上げたことを明かし、「今後数カ月以内に放送局側に売り込みを開始する予定」と語っています。シスマンCEOは2021年末から2022年始までに制作を開始すると明言しました。 ファイナルファンタジーIXのあらすじ は以下の通り。

2021年06月22日 10時27分00秒 in アニメ, ゲーム, Posted by logu_ii

