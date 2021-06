毎度「Cookieを許可してください」といわれずに済む新標準「ADPC」が提案される

A new HTTP spec proposes elimination of obnoxious “cookie banners” | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2021/06/tired-of-accepting-rejecting-cookies-adpc-wants-to-automate-the-process/ EU一般データ保護規則(GDPR) の施行により、ウェブサイトがユーザーのCookieを利用するためには事前の同意が必要になりました。このため多くのウェブサイトでは、ウェブサイトの下部にバナーを表示させ、ユーザーに同意を求める形になっています。 しかし、このようなバナーはブラウザ画面の多くを占め、特に画面の小さなスマートフォンの場合、可読性を奪います。また、同意に際してユーザーをだます意図を持つデザイン 「ダークパターン」が利用される ことも問題視されています。

「 Cookie 使用への同意を求めるバナー」が画面の大部分に表示され、ウェブサイトが読みづらくなったり、Cookieを使用されないよう設定するために何度もクリックして疲弊したりといった経験をした人も多いはず。多くの国でウェブサイトに対して「Cookie使用への同意をユーザーに求めること」が法律で定められていますが、これがブラウジングのユーザビリティを下げているとして、新たにこのバナーを不要のものにする「 Advanced Data Protection Control(高度なデータ保護制御/ADPC) 」という標準が提案されています。 New browser signal could make cookie banners obsolete https://noyb.eu/en/new-browser-signal-could-make-cookie-banners-obsolete

・関連記事

「全てのCookieを受け入れる」を選択すると一体何を受け入れることになるのか? - GIGAZINE



ブラウザのFavicon(ファビコン)でユーザーを追跡する「スーパークッキー」とは? - GIGAZINE



ブラウザのプライバシーモードを無視してしまう「スーパークッキー」とは? - GIGAZINE



Cookieが規制された後でもユーザーを識別し行動を追跡する方法 - GIGAZINE



Googleが「ネットでユーザーを追跡しない」ことを明言 - GIGAZINE

2021年06月22日 08時00分00秒 in Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.