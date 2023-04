うっとうしい「Cookieを許可してください」のバナーを自動で拒否してくれる機能がFirefoxに間もなく登場する可能性

近年はEUにおける EU一般データ保護規則(GDPR) の導入などを背景に、アクセスすると「 Cookie の使用に同意することを求めるバナー」が表示されるウェブサイトが増えましたが、いちいちバナーをクリックして消さないといけないのは面倒なものです。テクノロジー系メディアのgHacksが、ウェブブラウザ・ Firefox の開発バージョンである「Firefox Nightly」にCookieバナーを自動で拒否してくれる機能が導入されており、間もなくFirefoxにも登場するだろうと報じました。 Firefox may soon reject Cookie prompts automatically - gHacks Tech News https://www.ghacks.net/2023/04/17/firefox-may-interact-with-cookie-prompts-automatically-soon/

・関連記事

Braveがうっとうしい「Cookieを許可してください」のブロックを開始 - GIGAZINE



邪魔な「Cookieを許可してください」などのポップアップを自動入力で表示されないようにしてくれるブラウザ拡張機能「Consent-O-Matic」 - GIGAZINE



「Cookie拒否が許可より難しいのは問題あり」と1クリックCookie拒否機能の実装をフランスがGoogleとFacebookに要求し罰金275億円を科す - GIGAZINE



「全てのCookieを受け入れる」を選択すると一体何を受け入れることになるのか? - GIGAZINE



ウェブサイトによる行動追跡に同意する人は実際にどの程度いるのか実験した結果 - GIGAZINE



Cookie使用の同意を求める邪魔なポップアップをクリックしてサクサク削除できるChrome拡張機能「ekill」レビュー - GIGAZINE



GitHubが不要なCookieをすべて削除、Cookieの利用をユーザーに通知する「Cookieバナー」が消滅 - GIGAZINE



2023年04月19日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.