あなたをだますウェブサイトのデザイン「ダークパターン」を見分けるために理解しておくべきこと

・関連記事

なぜウェブデザイナーは暗黒面に落ちて人をだます「ダークパターン」を使うようになるのか? - GIGAZINE



ネットショッピングでユーザーを騙すUI「ダークパターン」が違法に - GIGAZINE



GoogleやFacebookではユーザーを意図的に企業が有利な方向へ誘導する「ダークパターン」がどのように使われているのか? - GIGAZINE



心理学的な仕組みを用いてユーザーの行動を誘導するデザイン「ダークパターン」とは? - GIGAZINE



ユーザーをだますのが目的のデザイン「ダークパターン」いろいろ - GIGAZINE

ユーザーを意図的にだます「ダークパターン」はショッピングサイトで予想より広く使用されているとの指摘 - GIGAZINE

2020年05月22日 08時00分00秒 in デザイン, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.