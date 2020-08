アプリやウェブサイトをデザインする上で最低限押さえるべき4つのポイント

・関連記事

Googleが繰り返すデザイン変更からたどり着いた極意「明白こそが至高」について解説 - GIGAZINE



ユーザーエクスペリエンス(UX)は「マクドナルド化」しているという指摘 - GIGAZINE



「ゲームのUXを倫理的にデザインする」とはどういうことなのか? - GIGAZINE



UIのビジュアルデザインにおけるちょっとしたコツをまとめた「Little UI Details」 - GIGAZINE



実例とユーザーテストからわかってきたよりよいUIのデザインとUXの条件 - GIGAZINE



フォントや文字のデザインをUI上で見やすくするコツをまとめた「Typography for User Interfaces」 - GIGAZINE



「ボタン」のウェブデザインはどのように進化してきたのか? - GIGAZINE

2020年08月01日 19時00分00秒 in デザイン, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.