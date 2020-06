ウェブページを読む人の視線はどう動くのか、ウェブデザインやコンテンツ作成に役立つ調査結果が公開中

・関連記事

目線トラッキングデータからみるEコマースサイトのデザインガイドライン - GIGAZINE



視線によるカメラ操作と画面の動きが完全に連動する新世代ゲームを実現する「SteelSeries Sentry」 - GIGAZINE

フラットデザインのウェブサイトはユーザーの時間を無駄にしブランドを傷つける可能性がある - GIGAZINE



実例とユーザーテストからわかってきたよりよいUIのデザインとUXの条件 - GIGAZINE



ウェブデザインの本質に主眼を置いたデザインガイドライン「ブルータリスト・ウェブ・デザイン」 - GIGAZINE



ウェブサイトのデザインを4分で劇的によくする方法を視覚的にわかりやすく解説した「Web Design in 4 minutes」 - GIGAZINE

2020年06月26日 07時00分00秒 in デザイン, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.