Facebookが気候変動を否定するフェイクニュースの拡散を助長しているという指摘

・関連記事

気候変動の原因となる二酸化炭素はどの国が最も排出しているのか? - GIGAZINE



気候変動の抑制への取り組みには新型コロナウイルス対策なみの国際協調が必要と研究者が主張 - GIGAZINE



気候変動が紛争や大量破壊兵器を上回る長期的なリスクとなっていると世界のリーダーたちが指摘 - GIGAZINE



気候変動が人間社会に与える9つの悪影響 - GIGAZINE



気候変動によって年間2000万人が家を失っており影響は低所得国家で特に深刻という指摘 - GIGAZINE



地球温暖化を止めるには私たちが「肉や乳製品を食べなくなる」ことが不可欠 - GIGAZINE



「国連の機関が発表した気候変動に関するレポートは楽観的すぎる」という議論 - GIGAZINE



1万1000人以上の科学者が「地球の気候は危機的状況にある」と合同で宣言 - GIGAZINE



地球環境は「もう戻れないところ」にまで来てしまった可能性がある - GIGAZINE



2020年06月26日 08時00分00秒 in ネットサービス, サイエンス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.