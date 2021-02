ユーザーを誘導する「ダークパターン」で得られた同意を認めないという新法が登場

わかりづらいデザインなどでユーザーをだますデジタルインターフェイス「 ダークパターン 」に対し、アメリカの各州が「ダークパターンによって得られた同意を認めない」という新法を設立しようとしています。 Lawmakers Take Aim at Insidious Digital ‘Dark Patterns’ | WIRED https://www.wired.com/story/lawmakers-take-aim-insidious-digital-dark-patterns/ ダークパターンはユーザーをだますことを意図したインターフェイスのことで、「『購入』ボタンの横に『定期購入』ボタンを配置する」「登録は非常に簡単にできるが、退会は非常に面倒」といったものがダークパターンと分類されます。ダークパターンの好例としてよく挙げられているのが「Amazonプライムの解約システム」で、同システムは2021年1月に消費者団体から「解約しづらすぎる」として提訴されています。

2021年02月01日 23時00分00秒 in ネットサービス, デザイン, Posted by log1k_iy

