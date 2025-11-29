2025年11月29日 15時24分 アニメ

『ゴジラ』新作アニメはゴジラの力を宿す少年の物語



ゴジラの新作アニメシリーズが制作されることが、シンガポールで開催されている「Anime Festival Asia Singapore 2025」で発表されました。











ゴジラ公式Xアカウントによると、新作は『ゴジラ』シリーズ70年以上の歴史で初めて「ゴジラの力を宿す少年」を主人公とした物語になるとのこと。





1954年に公開された特撮映画を祖とする『ゴジラ』シリーズは、アニメ化やハリウッドでの映画化など幅広い展開を見せています。2018年から展開されている『ちびゴジラ』はウェブアニメやTVアニメのほか、劇場幕間映像やマナーCMにも起用されています。



3部作構成で公開された『GODZILLA 怪獣惑星』『GODZILLA 決戦機動増殖都市』『GODZILLA 星を喰う者』は、世界を大きく広げる斬新な設定でゴジラを描き出しました。



また、2021年に配信・放送された『ゴジラS.P＜シンギュラポイント＞』はゴジラシリーズで初の「30分×13話」構成の作品で、さらに別の広がりを生み出しています。



新作は『ゴジラS.P＜シンギュラポイント＞』を手がけたTOHO animationとオレンジが、タイのIgloo Studioと組んで制作する作品になるとのことです。

