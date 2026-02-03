2026年02月03日 18時36分 試食

酸味なしで濃厚な柑橘の甘みが広がるサンガリア「うましゅわたんかんソーダ」試飲レビュー



果実の産地にこだわったというサンガリアの「うましゅわ」シリーズに、沖縄県産「たんかん」の果汁を使用した「うましゅわたんかんソーダ」が登場したので、買ってきて飲んでみました。



うましゅわたんかんソーダ - はてしなく自然飲料を追求するサンガリア

https://sangaria.co.jp/products/umashuwa-tankan-soda/



「うましゅわたんかんソーダ」は商品をイメージしたオレンジ色のラベルが使用されています。





「たんかん(桶柑)」とは、ポンカンとネーブルオレンジの交配種。「酸味が少なく、濃厚な甘みが特徴」とのこと。





原材料名はこんな感じ。果糖ぶどう糖液糖、タンカン果汁などが並びます。なお、果汁の使用割合は「1％」です。





100mlで38kcalなので、1本だと190kcal。





グラスに注いでみると、液色は透明感のあるオレンジ色。前述の通り、果汁は1％であり、色は主にカロテン色素とベニバナ色素によるものです。





香りは甘みが強めなのですが、飲んでみると粒の細かい炭酸のシュワシュワした感覚が先に走ってきて、後から甘みがスッとやってくる感じ。酸味はなく、柑橘系果汁から甘み部分だけを抽出したかのような味わいです。かなりさっぱり爽やかな甘みで後に残らず、飲んだ後はスッキリとした感覚があり、とても飲みやすい1本となっていました。



「うましゅわたんかんソーダ」は期間限定販売。楽天市場では24本セットを税込・送料別1969円で販売しているケースがありました。



サンガリア うましゅわ たんかんソーダ 500mlペットボトル(24本入り1ケース)スパークリング 炭酸飲料※ご注文いただいてから4日〜14日の間に発送いたします。 /sg/



