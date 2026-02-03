2026年02月03日 16時45分 セキュリティ

通信事業者はユーザーがいつどこにいたのかという位置情報をかなり正確に取得できるとの指摘



スマートフォンには位置情報を特定する仕組みがあり、通信事業者が利用できるようになっていて、最悪のケースでは外国の事業者に悪用される可能性があるとコンピュータサイエンスの専門家であるアンディ・ウォン氏が論じてています。



Mobile carriers can get your GPS location

https://an.dywa.ng/carrier-gnss.html





スマートフォンは通信事業者のネットワークを利用して位置情報を測定できます。ウォン氏はこれに加えて「デバイスが通信事業者にGPS等のから得られた位置情報を自動的に送信するプロトコルが組み込まれている。2Gおよび3Gでは無線リソース位置情報プロトコル(RRLP)、4Gおよび5GではLTE位置情報プロトコル(LPP)と呼ばれる」と解説。これらにより、スマートフォンが位置情報を自動的に通信事業者へ送信するプロトコルが組まれていると述べています。



スマートフォンの詳細な位置情報は端末外に送信されることを意図して設計されてはいないとのこと。ところが、裁判所命令で捜査機関がこの情報を収集したり、政府が感染症の接触者追跡に活用したりすることがあるそうで、ウォン氏は「詳細な位置情報を取り出せる設計は情報の安全性に疑問を投げかけるものだ」と指摘しています。





Appleはこうした情報を保護する新たなセキュリティ機能をiOS 26.3で導入しました。これは、携帯電話基地局を介して携帯電話ネットワークに提供される「正確な位置情報」データを制限するものです。ウォン氏は「モデムシリコンとファームウェアの完全な制御を可能にすることで、少なくとも一つの大量監視手段を制限する良い一歩を踏み出しました。今後はユーザーが通信事業者への位置情報応答を無効化できるようにし、デバイスに対してそのような試みがなされた際にユーザーに通知する必要があります」と解説しました。

