2020年03月26日 11時27分 モバイル

新型コロナウイルスの流行を受けモバイルキャリアがスマホのキャリア表記部分に「家にいて」と表示



新型コロナウイルスの流行を受け、一部の国々ではモバイルキャリアのネットワークに接続した際に、スマートフォンの画面に「Stay Home(家にいて)」という自宅待機を推奨するメッセージが表示されることが明らかになっています。



新型コロナウイルスの感染が世界中に広がり、多くの地域で社会的距離を置くことが推奨されている状況で、一部のモバイルキャリアがスマートフォンのネットワーク接続状況を知らせるエリアに「Stay Home(家にいて)」というメッセージを表示していることが明らかになりました。



このメッセージを発見したコメンテーターのMatt Navarraさんは、「ドイツのモバイルキャリアはWi-Fiをオフにした際に『Stay Home』というメッセージを表示している」とツイートし、iPhone画面上に表示されるメッセージのスクリーンショットを投稿しています。



Mobile phone operators in Germany show a #stayhome message when users switch off WiFi #coronavirus



ht Jannis Korner pic.twitter.com/IR197yCmvw — Matt Navarra ???? (@MattNavarra) March 24, 2020



「家にいて」のメッセージはモバイルキャリア名やネットワーク接続状況を知らせるエリアに表示されるもので、自宅でWi-Fiに接続していたスマートフォンやタブレットが自宅を離れてモバイルネットワークに接続した際に表示されるもの。つまり、家を出た利用者に自宅待機を勧めるためのメッセージというわけです。



なお、「家にいて」メッセージはドイツだけでなくベルギー・アラブ首長国連邦・ペルー・トルコ・インド・ルクセンブルク・ルーマニア・インドネシア・ナイジェリアといった国々のモバイルキャリアも表示している模様。「家にいて」メッセージはロック画面や「設定」アプリ内にも表示されているとのこと。





このメッセージを表示するためにソフトウェアの更新などを行う必要は一切なく、モバイルキャリアはGSM標準を利用してキャリア名部分を別のメッセージに変更することが可能だそうです。