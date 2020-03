AMDの次世代GPUのソースコードが盗まれる、犯人は「100億円以上の価値がある」と買い手を募集

AMD Uses DMCA to Mitigate Massive GPU Source Code Leak (Updated) * TorrentFreak https://torrentfreak.com/amd-uses-dmca-to-mitigate-massive-gpu-source-code-leak-200325/ AMDによれば、2019年12月にAMDが手がけているGPUに関連するテストファイルを持っていると主張する人物から連絡を受けたとのこと。その後、テストファイルの内容の一部がオンラインに投稿されたものの、削除されたそうです。

チップメーカーの AMD が、AMDの次世代GPUアーキテクチャである「Navi」と、 Xbox Series X に採用されている「Arden GPU」に関連するソースコードが不正アクセスによって盗まれたと発表しました。盗み出されたソースコードの一部は一時的にGitHubで公開され、犯人は「情報は1億ドル(約110億円)の価値があり、買い手がいなければすべてリークする」と述べています。 AMD Statement on Theft of Graphics IP | AMD https://www.amd.com/en/corporate/data-update

2020年03月26日 10時53分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

