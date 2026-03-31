2026年03月31日 09時00分 お知らせ

GIGAZINE読者はどんな保険に加入しているのか？アンケート調査してみた



保険は生活の中での万が一の事態に備えるためのものですが、実際に何の保険に加入すれば良いのか、何の保険に加入している人が多いのかは見えにくいところ。そこでGIGAZINEが年に3回実施しているプレゼント企画のアンケートの中で、「どのような保険に加入していますか？」と質問してみました。



結果は以下の通り。





最も多かったのは医療保険で14.79％でした。以下、自動車保険が12.99％、終身保険が12.15％、火災保険が12.11％と続いており、病気やケガへの備えだけでなく、車や住まいに関する保険も大きな割合を占めていました。



その後はがん保険が9.07％、特になしが8.19％、地震保険が6.77％、個人年金保険が5.35％、自転車保険が4.40％という並びになっていて、日常生活と直結しやすい保険が上位に集まる一方で、「特になし」も一定数あることが分かります。





さらに下位を見ると、定期保険が3.36％、学資・こども保険が2.70％、傷害保険が2.48％、収入保障保険が1.30％、養老保険が1.26％、ペット保険が1.17％、就業不能保険が0.71％、旅行保険が0.65％、その他が0.36％、ゴルファー保険が0.22％でした。



生活の基盤を守る保険に加入している割合が多く、当然といえば当然ですが利用シーンが限られるものほど割合が小さくなる傾向が見えます。



保険と同様にお金に関連する話題として、「株・証券・仮想通貨のうちどれに興味がありますか？」という質問もしてみました。その結果が以下。





最も多かったのは「株」で41.0％でした。4割を超えており、GIGAZINE読者の中では株への関心が頭一つ抜けて高いようです。一方で「特になし」も26.0％と3割近い回答が集まっており、投資関連に強い関心を持つ人ばかりではないこともうかがえます。



アンケート結果から多くのGIGAZINE読者は病気や事故、住まいといった身近なリスクに備える保険に加入しつつ、お金の増やし方としては株に特に強い関心を持っていることが分かります。そんなGIGAZINE読者に向けて記事広告を出稿し、売り上げ増加につなげてみませんか？



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