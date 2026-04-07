2026年04月07日 08時00分 お知らせ

GIGAZINE価格表・媒体資料を2026年4月版に更新しました！



GIGAZINEでは2025年12月に実施したプレゼント記事のアンケート結果を記事として掲載しています。



前回の3月分資料更新以降に掲載したのは以下の4本。



「今熱いマンガは？」「電子書籍でマンガ買ったことある？」などGIGAZINE読者に聞いてみた - GIGAZINE





日本でカジノが合法化されたら何をやってみたい？GIGAZINE読者に聞いてみた - GIGAZINE





GIGAZINE読者が利用しているコンビニは？アンケート調査してみた - GIGAZINE





GIGAZINE読者はどんな保険に加入しているのか？アンケート調査してみた - GIGAZINE





また、GIGAZINEでは2026年春のプレゼント企画を2026年4月19日(日)23時59分まで実施中です。



今回のアンケートでは「GIGAZINEにこういうカテゴリ・こういう企業のレビュー記事広告が載れば是非とも読んでみたい！というのを教えてください。」というド直球ストライクの質問項目を用意しており、記事広告の検討にお役立ちのデータが得られる予定。後日結果を集計してお知らせしていきます。





普段広告関係のお仕事をしている人や、GIGAZINEに記事を掲載したいと考えている人、そうでない人でもお仕事に関係なく個人的に応募してOK！プレゼント企画への応募は以下からお願いします。



GIGAZINE春のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE





というわけでGIGAZINEの広告資料を2026年4月版に更新したので、「GIGAZINEの広告についてもっと詳しく知りたい！」という人は以下の広告情報サイトからお問い合わせください。



GIGAZINE.BIZ｜ IT系ニュースサイトGIGAZINEの広告掲載のご案内。

https://gigazine.biz/

