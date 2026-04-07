2026年04月07日 09時00分 お知らせ

「1日ゲームは何時間？」「どんなゲーム持ってる？」「どんなカテゴリのゲームが好き？」などGIGAZINE読者のゲーム習慣を調査してみた



GIGAZINEではさまざまなゲーム関連の記事を掲載しているだけでなく、ゲームのレビュー記事も多数掲載しています。そんなGIGAZINEを読んでいる読者が普段どんなゲームをプレイしているのかや、毎日どのくらいゲームをプレイしているのかなどについて、年3回実施しているプレゼントアンケートで調べてみました。



まずはGIGAZINE読者のゲーマー率を調べるべく、「普段ゲームをプレイしますか？」と質問。結果は以下の通りで、全体の「67.4％」がゲーマーでした。





読者に1日の平均ゲームプレイ時間を聞いた結果をまとめたグラフが以下。「ゲームをプレイしない」と回答した読者も回答できるようになっていたため、「0時間」という回答が最も多くなっていますが、GIGAZINE読者の1日の平均ゲームプレイ時間は「1時間40分」です。なお、「0時間」と回答した人を除いた場合の1日の平均ゲームプレイ時間は「2時間」でした。





続いて、どんなゲーム機(PCを除く)を持っているか質問してみた結果が以下。この質問も「ゲームをプレイしない」と回答した読者も回答できるようになっていたため、2番目に多い回答が「ゲーム機は持っていない」(33.5％)になってしまいました。しかし、それ以上に多くの読者がNintendo Switchを所有していると回答しており、GIGAZINE読者の所有率は驚異の「42.9％」です。この他、GIGAZINE読者の所有率が高かったゲーム機はPlayStation 4(22.1％)、Nintendo Switch 2(21.1％)、PlayStation 5(15.5％)、PlayStation 3(14.4％)でした。





「その他」と回答したユーザーが、どんなゲーム機を所有しているかの回答結果をワードクラウドで視覚化するとこんな感じ。ニンテンドー3DSやPlayStation 2などの旧式のゲーム機が目立ちます。





さらに、欲しいと思っているゲーム機を調査した結果が以下。最も多かった回答が「特になし」(37.6％)で、次点が「Nintendo Switch 2」(33.3％)でした。Steam Deck(14.7％)やROG Ally(7.9％)といった携帯ゲーミングPCが上位にランクインしているのも特徴です。





「その他」と回答したユーザーがどんなゲーム機を欲しているかの回答をワードクラウドで視覚化するとこんな感じ。最も多かった回答はSteam Machineでした。





Steam上でよく使われるゲームのタグ上位100のうち、よくプレイするゲームに当てはまるタグを選択してもらった結果が以下。「Steamでゲームをしない」と回答した読者は約半数の「48％」で、人気タグは「アクション」(19.2％)「RPG」(19％)「シミュレーション」(15％)「インディー」(11.4％)「アドベンチャー」(10.5％)でした。





読者の4割強がNintendo Switchを所有しているというGIGAZINE読者向けに、記事広告を出稿してみませんか？過去にはゲームのレビューや、ゲーム大会のレポート記事を記事広告として掲載したこともあります。



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ゲーマー向けのデバイスやアプリをレビューして欲しいという依頼でも、もちろんOKです。



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