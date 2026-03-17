2026年03月17日 09時00分 お知らせ

日本でカジノが合法化されたら何をやってみたい？GIGAZINE読者に聞いてみた



大阪では日本初のカジノを含む統合型リゾートの建設工事が2025年4月に始まっており、2030年秋ごろの開業が見込まれています。そこで、GIGAZINEが年3回実施しているプレゼント企画のアンケートで、公営賭博のうち興味があるものと、日本でも現金を賭けるカジノが合法化された場合にやってみたいゲームについて聞いてみました。



まず「公営賭博のうち興味があるのはどれですか？」と質問した結果、「特になし」が39.53％で最多でした。一方で、興味があるものとして最も多かったのは「宝くじ」の29.93％で、続いて「競馬」が20.37％。「競艇」は4.61％、「競輪」は3.40％、「オートレース」は2.17％となっており、公営賭博への関心は宝くじと競馬に大きく集まる結果となりました。





次に「日本でも現金を賭けるカジノが合法化された場合、どれをやってみたいと思いますか？」と聞いてみたところ、最も多かったのはやはり「特になし」の44.16％でした。以下は多い方から「ルーレット」が10.84％、「スロットマシン」が10.78％、「ポーカー(テキサス・ホールデムなど)」が10.21％、「ブラックジャック」が9.50％、「ビンゴ」が4.94％、「バカラ」が3.98％、「丁半」が2.50％、「ビデオポーカー」が1.09％、「ミニバカラ」が0.56％と並びました。知名度が高く遊び方をイメージしやすいゲームに回答が集まったようです。





なお、この質問で「その他」と回答した人に具体的に何をやってみたいのかを聞いてみたところ、「やりたくない・興味がない」「選挙結果でも視聴率でも何でも賭けられるやつ」「地下闘技場」「マージャン」「花札」「手本引き」「シックボー」などの回答が得られました。





アンケート結果から、多くのGIGAZINE読者は公営賭博やカジノに強い関心を持っているわけではない一方、興味を持つ層では公営賭博なら宝くじと競馬、カジノならルーレット・スロットマシン・ポーカー・ブラックジャックのように広く知られたゲームへ関心が集まりやすいことが分かりました。



こうした読者の興味や関心を踏まえて訴求できるのがGIGAZINEの記事広告です。レジャーやゲームはもちろん、それ以外の分野でももちろんOK！広告資料のご請求やお問い合わせは以下のGIGAZINE広告情報サイトからお願いします。



GIGAZINE.BIZ｜ IT系ニュースサイトGIGAZINEの広告掲載のご案内。

https://gigazine.biz/