しっとり小粒な「ブラックサンダーひとくちサイズ ガトーショコラ～いちご仕立て～」試食レビュー、いちごのアクセントがグッド



しっとり濃厚なチョコレートケーキやいちごチップをチョコレートでコーティングした「ブラックサンダーひとくちサイズ ガトーショコラ～いちご仕立て～」が2026年1月13日に登場しました。「ブラックサンダーなのにしっとりした食感」が特徴とのことで、どんな味と食感に仕上がっているのか実際に食べて確かめてみました。



「ブラックサンダーひとくちサイズ ガトーショコラ～いちご仕立て～」は赤と黄色のパッケージが目印。右上には「濃厚しっとり食感」と書かれているほか、ガトーショコラやいちごのイメージ画像もプリントされています。





原材料はココアパウダー、カカオマス、ココアクッキー、チョコレートケーキ、チョコレートチップ、チョコレート、ココアバター、乾燥いちごフレークなど。





カロリーは1袋当たり235kcalです。





袋の中には「ブラックサンダーひとくちサイズ ガトーショコラ～いちご仕立て～」が7粒入っていました。





包丁で半分に切って断面を確認。ココアクッキーとチョコレートケーキといちごチップがチョコレートでコーティングされています。





ブラックサンダーシリーズはココアクッキーやビスケットによるザクザク食感が特徴ですが、「ブラックサンダーひとくちサイズ ガトーショコラ～いちご仕立て～」は表面がポリッ、中身はしっとりとした食感です。柔らかめの甘口チョコレートに仕上がっていて、いちごの酸味がたまに舌に感じられるのがグッド。いちご味のチョコレートではなく、チョコレートがメインでたまにいちごが顔を出す仕上がりでした。





「ブラックサンダーひとくちサイズ ガトーショコラ～いちご仕立て～」の希望小売価格は税込170円で、2026年1月13日から全国のコンビニエンスストアで入手可能になっています。

