バターの香りとキャラメルの味わいがチョコに溶け込む「ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター」試食レビュー
2025年11月25日(火)、ブラックサンダーにパールシュガー(粒砂糖)とキャラメルキャンディチップを入れた「ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター」が発売されます。特徴的なしゃりっと食感にフランス発酵バターが香る商品になっているとのことで、一足先に有楽製菓から提供されたこの品を食べて味を確かめてみました。
しゃりっと食感で楽しむ、贅沢な甘さ『ブラックサンダーひとくちサイズしゃりっとシュガーバター』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社
https://www.yurakuseika.co.jp/news/1648/
これが「ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター」のパッケージ。パッケージは金と白の2色展開です。
原材料は、準チョコレートやバターオイル、キャラメルチップなど。
カロリーは1袋当たり263kcalです。
袋を空けると小粒のブラックサンダーが8個現れました。
断面はこんな感じ。クッキー生地がチョコレートでコーティングされています。
全体的に甘めで、バターとキャラメルの香りが濃厚。バターのおかげか少し脂っ気のある滑らかさがあり、しゃりっとしたキャラメルチップとの対比が生まれています。ほんの少し苦味もあり、焦がしキャラメルっぽい風味も感じられました。
「ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター」の価格は税込160円で、2025年11月25日(火)より全国のローソン店舗(ローソンストア100を除く)で発売されます。
