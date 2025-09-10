2025年09月10日 18時57分 ヘッドライン

2025年9月10日のヘッドラインニュース



サッポロビールが、年末に開催される競馬のグランプリレース「有馬記念」とコラボし、2024年の優勝馬・レガレイラと戸崎圭太騎手をあしらった「サッポロ生ビール黒ラベル『JRA有馬記念缶』」を2025年11月11日から数量限定発売することを発表しました。中身は通常の「黒ラベル」と同様です。



サッポロ生ビール黒ラベル「ＪＲＡ有馬記念缶」11月11日(火)数量限定発売 | ニュースリリース | サッポロビール

https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000017905/



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







学生の時の先生がめちゃくちゃ怖い先生で身だしなみ指導毎日されるんだけど、

よりによってネクタイを忘れてきて

朝震え上がってたら

友達が色鉛筆と紙でリボン作ってくれて叱責免れたことある

これで1日過ごしたし誰にもバレなかった

お互いクレイジーだったな



↓現物写真 https://t.co/RIqBEJNcZt pic.twitter.com/VpUfwCPk3o — aʇlǝD ▽原稿中 (@hainesan55) 2025年9月9日





日本のボロボロ英語大好き pic.twitter.com/5JZOZndBCy — りぽたん (@ripo0079) 2025年9月9日





めちゃくちゃすぎる pic.twitter.com/0Gqm8LhSEl — サクカ描く 申し込み (@nln2_org) 2025年9月9日







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

藻類の太陽光エネルギーの高効率な伝達状態を解明 | 理化学研究所



松尾豊 | 論文の書き方（英語）



【共同プレスリリース】骨の減少に喘息が関与することを明らかに 〜アレルギー患者の骨の維持に新たな知見〜 ｜ 佐賀大学広報室



基礎研究やってる人たちに「あなたの研究は何の役に立つんですか！」という声があるが「あなたが理解できないことを代わりに調べているのだよ」と言いたい - Togetter [トゥギャッター]



奈良 富雄丸山古墳の鏡 ウズベキスタンでも出土｜NHK 奈良県のニュース



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

自民党 総裁選挙 党員投票も行う「フルスペック型」で決定 22日告示 国会議員の投票 10月4日 | NHK | 自民党総裁選



アメリカで韓国人など475人拘束 韓国メディア“衝撃広がる” | NHK | アメリカ



イスラエル軍 カタール首都に攻撃 ハマスのメンバー5人死亡 | NHK | カタール



静岡 伊東市 田久保真紀市長が市議会を解散 来月20日までに市議会議員選挙へ | NHK | 静岡県



豪政府、外国人350人をナウルに強制移送へ 見返りに巨額援助 | 毎日新聞



プーチン氏「不老不死」可能、習主席「１５０歳まで生きられる」…中国中央テレビが映像の削除要請 : 読売新聞



参政 神谷代表 “衆院選100人以上擁立 30～40議席獲得目指す” | NHK | 衆議院選挙



ポーランド軍、領空侵犯のドローンを撃墜 ロシアのウクライナ攻撃で侵入 - CNN.co.jp



ポーランドとＮＡＴＯの戦闘機が緊急発進、ワルシャワ空港封鎖 ロシアのドローンがポーランド侵入の情報 - CNN.co.jp



イスラエルによるカタール空爆、米政権内で怒りの声 - CNN.co.jp



カタール首相、イスラエルによる首都攻撃に怒り 「国家テロ」と非難 - CNN.co.jp



緊急?違法? ゴルフ場でヒグマ駆除したハンター、許可は「シカのみ」 | 毎日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



旦那氏に、誕生日何が欲しいのか聞いたら

焚き火のぬいぐるみって言われた



もちろん買った pic.twitter.com/ep4rISkUlu — でんボ (@Dmb_fish) 2025年9月8日



「おとり物件」撲滅に向けて 不動産賃貸大手・レオパレス21との情報連携を開始 | 株式会社LIFULL(ライフル)



クリニックが『無料で使えるトイレスポット』としてネットに掲載されてしまいお医者さんが困惑「電子錠に変えては」「有料化しては」など対策とアドバイスが集まる - Togetter [トゥギャッター]



「トランポリンは飛べば飛ぶほど筋力と体力が付きますね」元気すぎる子どもの体力を削るには逆効果かも？大人は「5分でとんでもない疲労に襲われた」 - Togetter [トゥギャッター]



オペのせいでお昼ご飯がとぶことはよくあるし気にしないけど、麻酔から目覚めた患者の第一声が「皆さんお昼ご飯食べてないですよね。すみません。感謝します」だった時は感動した - Togetter [トゥギャッター]



「パパ暇ならお手伝いしない？50円あげるから」と発注してきた娘が50％も中抜きしてたことが判明した→元請け業者としての手腕が評価される - Togetter [トゥギャッター]











◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

副業OKな企業のSlackで無邪気に「会社の貸与PCを副業にも使いたいのですがよいですか？」と聞いた人がいた→会社の対応がストロングスタイルだった - Togetter [トゥギャッター]



iPhoneと「APN構成プロファイル」の迷宮 | IIJ Engineers Blog



Chromeの拡張機能ってAI使えば簡単に作れる説 #ChatGPT - Qiita



npmパッケージ/GitHub Actionsを利用する側/公開する側でサプライチェーン攻撃を防ぐためにやることメモ



【笠原一輝のユビキタス情報局】Armの新しいCPU「C1」は2桁パーセントの性能アップ。電力効率も大幅改善 - PC Watch



【西田宗千佳のRandomTracking】今年の新iPhone、AirPods Pro 3、Apple Watchを現地からハンズオン速報 - AV Watch



富士通の1.4ナノCPU、ラピダスへの委託検討 富岳後継機で | 日経クロステック（xTECH）



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



ポニテ × パーカー pic.twitter.com/39bFj17qTu — ぎんいろ (@ginniroya) 2025年9月8日





いつもこう pic.twitter.com/lQtX76Mu5Q — 絡める (@tamakarami) 2025年9月9日







TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」山田杏奈（CV.羊宮妃那）バースデー記念映像｜映画化決定！2026年2月13日(金)全国公開 - YouTube





【期間限定無料公開｜2025年9月12日(金)20:00～10/12(日)19:59まで】スレイヤーズREVOLUTION｜第1話～第13話イッキ見！【プレミア公開】 - YouTube





【推しの子】【47都道府県の子】埼玉ビジュアルSpecial動画 - YouTube





テレビアニメ『しゃばけ』本PV第２弾｜全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2025年10月3日（金）より毎週金曜23時30分から放送開始 - YouTube





【エンディング主題歌解禁】TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3本予告／2025.10.4 23:00～ ON AIR - YouTube





艦これアーケード 2025年9月着任艦娘紹介動画 - YouTube





宿怨の漂流者「シギン」キャラクタートレーラー｜『トワと神樹の祈り子たち』 - YouTube





『マインクラフト』x「スーパーマン」DLC 公式トレーラー - YouTube





『キングダムカム・デリバランス II』「鍛冶場の遺産」ローンチトレーラー - YouTube





『Earthion（アーシオン）』ダウンロード版発売日時決定トレーラー - YouTube





『竜とそばかすの姫』は脚本をボロクソに言われているが見当外れ？細田守作品や宮崎駿作品を例に「評価」と「興行収入」の話が盛り上がる - Togetter [トゥギャッター]





某超大手エロ同人サークルは本当にやったらしい pic.twitter.com/Kv4onC1NNQ — 牛帝 (@gyutei_4koma) 2025年9月9日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

【独自】さようなら、ハルウララ…〝113連敗した負け組の星〟が天国へと旅立っていた | FRIDAYデジタル



【独自】広陵部内暴力問題 加害生徒が名誉毀損で告訴 被害生徒の親権者とみられる者含む複数人 - 高校野球 : 日刊スポーツ



◆新商品（衣・食・住）

「ピノ ダブルショコラ」 9月22日(月)より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社



【“追いにんにく”が楽しめる「にんにく醤油マヨ」が新登場】食欲の秋にぴったりな「にんにく醤油チキン」が再来！9月17日(水)から数量限定で販売開始～にんにく醤油チキンの販売を記念したSNSキャンペーンも開催～｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD



光学12倍ズームレンズを搭載したコンパクトデジタルカメラ“IXY 650 m”を発売｜キヤノンMJグループ



【すき焼き×ピザの衝撃コラボ】贅沢に国産牛を使用した「すき焼き月見ピザ」がピザハットから新発売！5,000円分ギフトが当たるキャンペーンも同時開催！ - Pizzahut Japan 公式ウェブサイト



濃密なアイスの食感が楽しめる！“甘酸っぱい飲む果実アイス”が登場！！『クーリッシュ 濃密みかん』2025年9月22日(月)に全国発売

