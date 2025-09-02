2025年9月2日のヘッドラインニュース
2025年9月5日、くら寿司から「月見ハンバーグ」「【無添】くら月見バーガー」「月見ケーキ」の3種が新発売されます。
「月見ハンバーグ」は濃厚チーズソースを月に見立てたハンバーグで、黒毛和牛を使用し、玉ねぎや卵などを加えてジューシーでふんわりとした食感に仕上げているとのこと。「【無添】くら月見バーガー」はバンズにハンバーグとベーコン、目玉焼き風オムレツを挟んだバーガーで、タルタルソースとケチャップを組み合わせています。「月見ケーキ」はミルクムースの表面に黄色いグラサージュを施して月のような輝きを表現した品です。
「月見ハンバーグ」の価格は税込230円で、10月2日(木)までの期間限定販売。「【無添】くら月見バーガー」は税込450円、「月見ケーキ」は税込430円で、10月13日(月)までの期間限定販売です。なお、店舗により価格が異なるとのことです。
携帯ケース変えたら写真全部これ pic.twitter.com/CmsAwagJpE— ねる (@antl_zZ) 2025年9月1日
「すみません、膨張した猫の画像をください、タヌキも可」→たくさんのボワッとした猫が集まる中、本当にタヌキの画像も送られてきた - Togetter [トゥギャッター]
さっきお腹空きすぎてじゃがりこ買ったら— 入山杏奈 (@iriyamaanna1203) 2025年9月1日
なんか当たりっぽいやつ出た pic.twitter.com/KlW6mB3fP8
五ヶ国語の数字まとめ pic.twitter.com/UmFCFQvbL7— ต紀つねต (@kinokuni_fox) 2025年8月31日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
恐竜もエサにした7000年前の「頂点捕食者」の姿が明らかに...ワニの祖先の「超肉食性動物」は何者か？｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
【研究成果】デジタル時代の学生に対し読み書きの実態を調査 ～「書く」ことと「読む」ことの累積効果が明らかに～ - 総合情報ニュース - 総合情報ニュース
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【独自】世田谷で韓国籍女性切りつけられ…死亡 逃走していた韓国籍男の身柄を東京・羽田空港で確保（2025年9月1日掲載）｜日テレNEWS NNN
ミニストップ 消費期限を偽り表示 全国25店舗で不正行為を確認 堀田昌嗣社長が都内で会見し陳謝 | NHK | 小売業
「日本は移民国家」参政党・神谷宗幣氏、将来的な外国人受け入れ比に言及「上限は10％」 - 産経ニュース
フーシが国連施設を襲撃、ユニセフ職員など１１人以上を拘束…イスラエルの攻撃に報復か : 読売新聞
「ピンポンダッシュ」の１１歳少年、背後から撃たれて死亡 米ヒューストン - CNN.co.jp
下水道クライシス 道路陥没引き起こす下水道管の劣化 都市部で深刻 全国データを分析 | NHK | WEB特集 | 埼玉県
インド代表団は参列せず 「日本傷つける意図なし」―中国軍事パレード：時事ドットコム
ことしの夏 平均気温は平年比2.36度高い“異常な高温” 気象庁 | NHK | 気象
「参政党に貸した理由説明を」共産支持者が堺市の施設に要求 小池晃氏「把握していない」 - 産経ニュース
魚型のしょうゆ入れ、豪・南オーストラリア州が禁止 プラスチックごみ対策で - BBCニュース
イスラエルはガザでジェノサイド実行と専門家団体 - BBCニュース
IAGSの研究者らは、2023年10月7日にイスラム組織ハマスが実施した攻撃（約1200人が殺害され、251人が人質にされた）そのものも犯罪だと認めつつも、イスラエルの報復はハマスだけでなくガザ全体の住民を標的にしていると指摘している。
総裁選前倒し巡り焦る首相、「衆院解散」ちらつかせ抑え込みに躍起…党内反発「どこにも大義ない」 : 読売新聞
就職氷河期の中国若者、７月失業率１７％…６０００社応募しても「あなたの代わりはいる」と言われ : 読売新聞
図書館の本、納入ピンチ 装備費の高騰で利益が激減 一関市書店組合、市に予算増要望 | 岩手日報ONLINE
世田谷女性殺害、「韓国から来た交際男性とトラブル」と相談…警察が空港まで同行するも男は帰国せず : 読売新聞
自民 参議院選挙総括素案 敗因分析で物価高対策など9つの要因列挙の方針 「解党的出直し」明記の方向で調整 | NHK | 参議院選挙
中国軍事パレード、インド代表団は参列せず 「日本を傷つける意図なし」 - 日本経済新聞
「宇宙船で宇宙に来ているが、攻撃を受けて酸素が足りない」 札幌の80代女性が100万円だまし取られる SNS通じたロマンス詐欺の疑いで警察が調べ|HBC北海道放送
トランプ氏、インドが関税ゼロ提案と主張 「遅すぎる」と批判 - 日本経済新聞
訪中の金正恩氏、専用トイレや吸い殻も回収 「生体情報」流出を警戒 - 日本経済新聞
三重県伊勢市の皇学館中学校、2027年度以降の生徒募集を停止 少子化理由の私立中閉校は三重初：中日新聞Web
【速報】弁当を食べた144人が発症 腸炎ビブリオによる食中毒発生 うち60代男性死亡 旭川市の飲食店 ｜ ニュース ｜ ＳＴＶ札幌テレビ
釧路湿原の“メガソーラー”事業者に工事中止を勧告へ 北海道 | NHK | 北海道
マスク氏、日本の反移民デモへの支持表明 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
サントリーHD・新浪会長が辞表提出 福岡県警が先月家宅捜索（2025年9月2日掲載）｜日テレNEWS NNN
サントリーホールディングス会見 新浪剛史会長が辞任 発表 サプリメント購入めぐり警察の捜査受け | NHK | 小売業
サントリーHD新浪剛史会長が辞任 違法疑いのサプリ入手で捜査対象 - 日本経済新聞
世界の報道機関２００社、ガザでの記者殺害めぐりイスラエルに一斉抗議 - CNN.co.jp
自民党 両院議員総会 石破首相「しかるべき時に決断」 臨時総裁選挙の是非問う手続きへ | NHK | 自民党総裁選
2025年11月10日（月）から「ネコポス」の取り扱いサイズを拡大、郵便受けにお届けできない場合の受け取り方法として「置き配」に対応 | ヤマト運輸
秋田 記録的大雨に 東北 日本海側など土砂災害に厳重警戒を | NHK | 気象
【独自】新浪剛史氏、サントリーHD会長の辞表を提出 大麻取締法違反の疑いで捜査を受け 事件への関与は否定：東京新聞デジタル
クルド人へのヘイトスピーチ「深刻な懸念」 埼玉県弁護士会、声明を発表：東京新聞デジタル
柏崎刈羽原発6号機の制御棒装置に異常 再稼働準備の8月内完了「難しい」稲垣武之所長が見通し | 新潟日報デジタルプラス
ナイジェリアでプロポーズ断った女性店員を群衆が焼殺 イスラム教冒瀆の嫌疑かける - 産経ニュース
岩手 宮古 国道で動かないクマに近づいた男性 かまれけが ｜NHK 岩手県のニュース
トランプ政権幹部が旧統一教会2世の大規模礼拝にメッセージ 貧困や虐待の体験語り激励 - 産経ニュース
セックスワーカーは「自分たちと違う」のか 女性を分断してきた社会：朝日新聞
「宇宙船で宇宙に来ているが、攻撃を受けて酸素が足りない」 札幌の80代女性が100万円だまし取られる SNS通じたロマンス詐欺の疑いで警察が調べ | TBS NEWS DIG
イスラム教冒涜の疑いかけられた女性、暴徒に焼殺される ナイジェリア 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
田久保・伊東市長、議会解散の意向を周囲に伝える 判断は10日以内 [田久保眞紀・静岡県伊東市長の学歴詐称疑惑]：朝日新聞
内閣支持上昇でも地方選で自民苦戦…熊本・八代市長選、推薦の現職が大差で落選「自民離れ深刻」 : 読売新聞
講義を記録しない学生は１割、本・新聞など読まない学生は２割…いずれも国語問題の正答率低く : 読売新聞
無印良品はすぐ型を変えてしまうので、お気に入りの消耗品を作るのに向かない「想像以上にサイクルが早い」「“我が家の定番”を作れない」 - Togetter [トゥギャッター]
日本で生活していてどうしても気になる英語の間違いが、飲食店などで「開店中／閉店中」の看板が「OPEN／CLOSE」となっているのがよくあること… “CLOSED”じゃないと違和感がある - Togetter [トゥギャッター]
今日で夫の育休が終わるが、この３ヶ月間、夫が全ての家事を巻き取ってくれたおかげで、私は授乳と自分の身体を休めることだけに集中できた… このことは一生忘れない、ありがとう - Togetter [トゥギャッター]
台湾で鳥を探す｜(awa)
自治体に「参政党になぜ施設を貸し出しのか」という抗議があったが「貸す理由」ではなく「貸してはならない理由」がある場合でないと拒否は難しい 専門家の解説 - Togetter [トゥギャッター]
人生で最初に個人で受けたライター仕事が美術手帳からで、ギャラが一向に払われず、結局会社が倒産して全額は支払われなかった話 - posfie
デマの拡散しやすいSNS時代にあらためて記憶したい、関東大震災での虐殺の証言 ｜藤井セイラ
防災の日に備蓄の話をしたが、備蓄をしている家に押しかけて奪うというアイデアを言った人がいるらしい？→「それは共助じゃなくて強盗では？」 - Togetter [トゥギャッター]
アイラップ公式が「災害をネタに宣伝するな」という批判に対し、繰り返し情報発信する意図を説明「地震や災害はある日突然起こります」 - Togetter [トゥギャッター]
悪徳商法で話題の格安バスツアーに母が昔行きまくってて、旅の恥はかき捨てと言わんばかりのヤバ客行動してたら2度と当選しなくなってた - Togetter [トゥギャッター]
気象庁から夏のまとめが報道発表されました。— 荒木健太郎 (@arakencloud) 2025年9月1日
・今年夏の日本の平均気温はこれまでの記録を大幅に上回り、統計開始以降で最も高くなった
・猛暑日を記録したアメダス地点数は2010年以降で最も多くなった
日本の夏平均気温偏差の長期変化のグラフには、絶望感を感じます。https://t.co/LbQS8F4AvZ pic.twitter.com/nGuej6CElG
よくわかってらっしゃるセブン pic.twitter.com/9LJy15IhjJ— Rimi=暑さに弱い (@2017Rimi) 2025年9月1日
タイミーが出勤3分前に来てナメてたから帰ってもらったという話に非難や時間管理についての意見が集まる「法律上準備も勤務扱い」「昔はこうだったは通用しない」 - Togetter [トゥギャッター]
万博に限らず、ディズニーとかUSJとか最近のエンタメは基本"ガチ勢仕様"になっている件「情報戦を制しないとダメな時点で楽しくない」と共感の声も - Togetter [トゥギャッター]
鹿児島県警察／Instagramの乗っ取り
ジェネレーティブなカラス避けビジュアルをChatGPTに開発してもらう - hitode909の日記
エンジニアならtmuxくらい使いこなしたらどうだ | sititou70
『禅とオートバイ修理技術』を読んだ。 - じゃあ、おうちで学べる
ハンコをコピペ、偽造書類を上場直前に提出 AI開発オルツの悪質さ：朝日新聞
書いた記事を「Grokファクトチェック」 された記者が考えてみた：朝日新聞
スマホ新法への懸念 健全な検索を阻害するリスクとは - Web > SEO
「Video & TV SideView」アプリ サービス終了（2027年3月30日）のお知らせ | Video & TV SideView（ビデオ＆テレビサイドビュー） | サポート・お問い合わせ | ソニー
LINEの送信取消、「1時間以内」に変更 24時間から短縮https://t.co/4gvh9OOVE7— ITmedia NEWS (@itmedia_news) 2025年9月2日
月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026
2025年10月から2026年2月までの間、各月に1作品（10月は2作品）、それぞれ1週間ずつの期間限定で、『エヴァンゲリオン』シリーズ6作品が全国の劇場にて上映
TVアニメ「魔法少女育成計画restart」ティザーPV／2026年放送予定 - YouTube
TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』特報第2弾ver.Hajime Sorayama｜2026年放送 - YouTube
「「ゆかりさん あのね！！！！！！！！」」 - ニコニコ動画
漫画のネーム考えるときの脳内いつもこれ（パロディ） pic.twitter.com/Cxn9U0OF9B— 茶豆。 (@numa270) 2025年8月31日
指導が必要な絵です。 pic.twitter.com/cxijubuzbH— 堀出井靖水／新作漫画毎日投稿 (@horideiyasumi) 2025年9月1日
【１時間耐久】サムおじさんの豚｜TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』 - YouTube
TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』メインPV｜10月5日（日）より放送開始！ - YouTube
【MV】「TO BE HERO X」Episode Theme Song of Dragon Boy 梁龍編 劇中歌「Scar」DAIKI (AWSM.) - YouTube
『HELLDIVERS 2』 - レジェンダリーウォーボンド「HELLDIVERS 2 x Halo：ODST」トレーラー - YouTube
「シード」 エピソード「ルミナスクエア異状なし」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
不屈の剣豪「レッカ」キャラクタートレーラー｜『トワと神樹の祈り子たち』 - YouTube
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - 僕らの歩み トレーラー | KONAMI - YouTube
『インフィニティニキ』Ver.1.9「音楽季」アップデート！ハウジングシステム実装！ - YouTube
「シード」 エキシビション「白い悪霊」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
プリキュアと仮想電話が楽しめる初のアプリ「もしもし！プリキュアでんわ」が本日より正式サービス開始！ | 東映アニメーション株式会社のプレスリリース
もしもし！プリキュアでんわ 公式サイト
「学校から逃げてもいい」は「将来の年収は下がるけど」まで言えばリアルかも→ただ日本には「マンガを描いて大ヒットする」というドリームがある - Togetter [トゥギャッター]
年下の子にオススメ漫画を聞かれたので『レベルE』を薦めたら「全体的に古くて読めませんでした」と言われた→老オタクは過去の名作をどう扱うべき？ - Togetter [トゥギャッター]
シャフト50周年展
来年のWBC ネットフリックスの独占放送 NPBが対応検討へ | NHK | #WBC（野球）
いつもGARNiDELiAを応援してくださる皆さまへ。— toku✡🤖GARNiDELiA (@toku_grnd) 2025年9月2日
GARNiDELiAは2025年9月2日をもちまして、無期限活動休止いたします。
MARiAとともに奏でてきた音楽は、私たちにとって人生の宝物であり、皆さんと共に過ごした時間は何よりも心の支えでした。…
『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』特報【2026年3月13日(金)公開】 - YouTube
俳優 露口茂さん死去 93歳 「太陽にほえろ！」ベテラン刑事役 | NHK | 訃報
突然の発表で驚かせてしまい— ☪ʚメイリア💜美依礼芽ɞ🦄 (@MARiA_GRND) 2025年9月2日
ご心配をおかけしていると思います。
このままファンの皆や関係者様を混乱させたままにはしたくないので
今起きていることと経緯を説明させていただきます。
まず、この数年間…
“メイショウ”の松本好雄さんが死去 ８７歳 ８月２３日に個人馬主史上初のＪＲＡ通算２０００勝達成 武豊ら競馬関係者やファンに慕われた名物オーナー/うま屋/デイリースポーツ online
映画『 #８番出口』— 映画『８番出口』【公式】 (@exit8_movie) 2025年9月1日
公開から3日間で9.5億円を突破！
2025年公開 実写映画 第１位!!👑
￣V￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
⠀⠀⠀
公開から3日間で
➡︎観客動員：67.1万人
➡︎興行収入：9.5億円 を突破
※8/29~31興行通信社調べ
⠀⠀⠀⠀
“異変” 級の大ヒットスタートを記念して… pic.twitter.com/uEWkvxzL3D
映画『8番出口』ご鑑賞の皆様へ— 映画『８番出口』【公式】 (@exit8_movie) September 1, 2025
本映画は、無限に続く地下通路を舞台としていますが、
その中で津波など自然災害を想起させるシーンがございます。
ご鑑賞にあたりましては、
予めご注意いただきますようお願い申しあげます。
映画『8番出口』製作委員会
「MOW（モウ） クリーミーキャラメルラテ」 9月15日(月)より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
水分と電解質をバランスよく補給できる 『整えるおかゆ』新発売！ 汗をかいた時やカラダをいたわりたい時におすすめ | 亀田製菓株式会社
「ダース」が大幅リニューアル！ラインアップも刷新して登場 特別なくちどけ「ダースプレミアム＜芳醇カカオ＞」「ダースプレミアム＜芳醇いちご＞」 9月16日（火）より新発売 ｜ 2025年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓
