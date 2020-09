2020年09月02日 21時00分 サイエンス

超加工食品を多く食べる人はテロメアが短くなるという研究結果



冷凍食品やファストフードなどの「超加工食品」を食べることは、染色体レベルで人体の老化を加速させることが、肥満に関するヨーロッパおよび国際会議であるEuropean and International Congress on Obesityの中で発表されました。研究によると、超加工食品を食べる人はそうでない人と比べると染色体の端にあるテロメアの長さが明らかに短くなっているとのことです。



人間の細胞には23対の染色体が存在しており、遺伝情報の発現と伝達を担っています。染色体の末端部分にあるテロメアは遺伝情報を含みませんが、染色体の物理的および遺伝的な安定性を保つ働きをしており、体のすべての細胞が機能するために必要なDNAを維持するために不可欠なものです。テロメアは細胞分裂のたびにその一部が失われるため、人間が年を取るにつれテロメアは自然と短くなっていきます。そのため、テロメアの長さは生物学的年齢の指標として長い間認識されてきました。



そこで、スペイン・ナバラ大学のマリア・ベスラストローロ教授とアメリア・マルティ教授が率いる研究チームが、ジャンクフードなどの超加工食品を定期的に摂取することと、テロメアの長さの関係について新しい調査を行っています。





「超加工食品」は油・脂肪・糖・デンプン・タンパク質などの混合物で構成される工業的に製造された食べ物を指し、人工香味料や着色料、乳化剤、防腐剤といった添加物を含みます。また、これまでの研究から超加工食品と高血圧・肥満・うつ病・2型糖尿病・特定のがんとの間には強い相関関係があることも示されています。



研究チームはスペインで1999年から2018年までの長期にわたって行われたSUNプロジェクトという調査に参加した57~91歳の886人の被験者を対象に収集された健康データを分析。分析に使われたSUNプロジェクトのデータには、DNAデータだけでなく2年ごとに行われた食生活に関する追跡調査のデータも含まれていました。



調査対象となったのは男性645人と女性241人の計886人で、超加工食品の消費量に応じ、被験者を「超加工食品を最も多く摂取しているグループ(A)」「超加工食品を比較的多く摂取しているグループ(B)」「超加工食品を比較的摂取していないグループ(C)」「超加工食品をほとんど摂取していないグループ(D)」という4つのグループに分類しました。調査ではリアルタイムPCR(qPCR)という検査を用いることで、被験者の唾液サンプルからテロメアの長さを測定しています。





調査結果を分析した結果、多くの超加工食品を摂取しているグループAには、心血管疾患や糖尿病を患う人や、異常な血中脂肪数値の人が多いことが明らかになっています。なお、グループAに属する人は、他のグループと比べて食物繊維やオリーブオイル、果物、野菜、ナッツといった健康的な食べ物の摂取量も少なめでした。



さらに、超加工食品の摂取量が最も少ないグループDと他グループを比較したところ、グループCは29%、グループBは40%、グループAに至っては82%もテロメアが短くなる可能性が増加していたことが判明しました。





なお、今回の研究はあくまでスペインの高齢者を対象とした調査の結果であるという点は留意すべきです。