高脂肪チーズを食べると認知症発症リスクが下がることが25年の追跡研究で判明
「チーズが良好な健康状態と関連している」という研究報告は複数存在しており、実際の影響や具体的な原因について議論されています。スウェーデンのルンド大学の研究チームは、約25年間にわたる追跡調査を実施して、チーズの摂取が認知症リスクに影響を与える可能性を示しました。
High- and Low-Fat Dairy Consumption and Long-Term Risk of Dementia | Neurology
https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000214343
Cheese Linked to Lower Dementia Risk in 25-Year Study : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/cheese-linked-to-lower-dementia-risk-in-25-year-study
上海交通大学医学院の研究チームが2024年に発表した論文では、最大230万人分のヨーロッパ人の情報が含まれる8種類のデータセットから、「喫煙」「睡眠」「運動習慣」「食事」「身体的特徴」「病気の有無」といった多様な因子が幸福度や老後の健康にどのように影響するか分析されました。その結果、チーズを食べる習慣は「健康的な老化」に3.67％もの正の影響を及ぼすことが明らかになりました。また、食品メーカーの明治や桜美林大学、東京都健康長寿医療センターが2023年に発表した論文でも、「チーズ摂取と認知機能の低さの逆相関」が示されています。
チーズをよく食べる人は認知機能が低下しにくく健康的に老化するという研究結果 - GIGAZINE
このように「チーズが良好な健康状態と関連している」という研究は複数存在していますが、スウェーデンのルンド大学の栄養疫学者であるエミリー・ソネステット氏らの研究チームは、チーズの日常摂取と認知症リスクとの関連性を調べるためにより広範な追跡調査を実施しました。ソネステット氏らによると、特に高脂肪のチーズが健康に良いのか悪いのかという見解は数十年にわたって議論されており、時にはチーズを「制限すべき不健康な食品」に分類することもあったそうです。
