2025年09月25日 12時00分 サイエンス

たとえ少量の飲酒であっても認知症リスクを増加させてしまう可能性があるとの研究結果



近年は「適量のお酒でも脳の認知機能低下を早める」といった研究結果が発表されている一方、「中年期にまったくお酒を飲まなかった人は認知症リスクが高い」という研究結果もあるなど、飲酒と認知機能との関係についての研究結果はさまざまです。イギリスとアメリカの成人50万人以上を対象にした新たな研究では、たとえ少量の飲酒であっても認知症リスクを増加させてしまう可能性があるという、お酒好きには厳しい研究結果が示されました。



Alcohol use and risk of dementia in diverse populations: evidence from cohort, case–control and Mendelian randomisation approaches | BMJ Evidence-Based Medicine

https://ebm.bmj.com/content/early/2025/09/16/bmjebm-2025-113913





There May Be No Safe Amount of Booze When It Comes to Dementia Risk : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/there-may-be-no-safe-amount-of-booze-when-it-comes-to-dementia-risk



まず国際的な研究チームは、研究開始時点で56～72歳のイギリスとアメリカに住む成人55万9559人を対象に調査を行いました。被験者は飲酒習慣に関するアンケートに回答し、その後最大15年間にわたって健康状態が追跡されました。



追跡期間中に被験者全体のうち1万4540人が認知症を発症し、4万8034人が死亡しました。なお、被験者の平均追跡期間はイギリスの被験者が12年、アメリカの被験者が4年だったとのこと。





データを分析したところ、「まったく飲酒しない人と大量に飲酒する人において認知症のリスクが高く、適量の飲酒をする人は認知症リスクが最も低い」という典型的なU字型のグラフが得られました。この結果は、「適度な飲酒は認知症のリスクを下げる」ことを示唆しているように思われますが、実はこのグラフには落とし穴があったと研究チームは指摘しています。





