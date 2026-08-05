2026年8月5日のヘッドラインニュース

【やられました】



本日

愛宕山登山配達の郵便屋さんが



頂上の月輪寺下山口の立入禁止の



立入禁止看板が



また【剥がされてましたよ】との事



なぜ



剥がしたいのでしょうか？



勘弁して下さい 泣けてきます



それだから恐怖を覚えるので

立入禁止にしないと行けない事を

理解して欲しいです… pic.twitter.com/rxLA8Fii4k