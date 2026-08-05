2026年8月5日のヘッドラインニュース
高速バス「WILLER EXPRESS」が20周年を記念したキャンペーンを実施します。
WILLER EXPRESS 20周年記念｜高速バス・夜行バスを簡単に予約｜WILLER TRAVEL【公式】
https://travel.willer.co.jp/wex/20th/
第1弾では、20周年の感謝の気持ちを「ご縁(5円)」に掛けて、対象路線を運行距離1kmあたり5円というスペシャル価格で販売します。対象となるのは東京～大阪(550km：2750円)、東京～愛知(370km：1850円)、東京～仙台(350km：1750円)、大阪～愛知(200km：1000円)の4路線で、対象出発日は8月17日(月)～9月6日(日)です。
また、一部日程で運行しているエコノミーシートが、通常価格から55％OFFとなります。対象は東京～大阪、東京～仙台、東京～愛知、東京～金沢、東京～新潟、大阪～愛知、大阪～静岡、大阪～新潟、大阪～愛媛、大阪～福岡の各路線で、8月17日(月)～9月30日(水)出発分が対象。なお、エコノミーシートは一部日程のみの運行となっており、対象期間内でもセール対象外の日があります。
加えて、WILLER EXPRESSの都市間高速バス全路線を対象として、20日間限定で最大62％OFFでの販売が行われます。対象出発日は8月17日(月)～9月6日(日)で、席数限定。各種割引の対象外で、「当日無料シートランクアップ」及び「便変更サービス」は利用不可です。
さらに、WILLERバスターミナル大阪梅田から徒歩10分にある温浴複合施設「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」とのコラボレーション企画として、夜行バス利用者限定で入館料が特別価格の500円となります。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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「劇場版銀魂完結篇」動員100万人突破で実施された万事屋3人組＆監督の舞台挨拶をレポート - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ザザンザーザザン ザザンザーザザン pic.twitter.com/0IkuZTqImt— れぷりろ＠土曜 南 “ｎ”－33a (@reprilo_channel) 2026年8月3日
3連単しか買わない愚かなニンゲンを止めてワイドを買わせたセイレーンに優しさを感じた#映画ちいかわで感動したシーン#ちいかわファンアート pic.twitter.com/kNB1YaRgek— nokuri (@nokurixshii) 2026年8月4日
もちづきさん、アニメ化でまだ良かったよ— ぴのこ (@sinsekai0219) 2026年8月4日
これが実写化で嫌がってる演者に無理やり飯を食わせるドラマだったらコンプラ違反になってたから
演者本人は嫌がってるのに暴食を強行させるグルメドラマとかまさか令和に存在していいわけないですからね
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
古代マンモスの骨からナチスの軍艦、ドナウ川で次々に発見 干ばつで記録的な水位低下 - CNN.co.jp
ワクチンに関する誤情報を信じていてもワクチンを接種する意向のある人々の特徴を解析 | 東京大学
古代ギリシアの『植物誌』を82歳で完訳・小川洋子「子育てと家事の合間に、哲学者テオプラストスと向き合った50年」 女性で大学に進む人は3％の時代に、大学院まで進学し＜前編＞｜教養｜婦人公論.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
＜独自＞辺野古転覆、負傷生徒運んだタクシー運転手が初証言 生徒「海水死ぬほど飲んだ」 - 産経ニュース
【熊本震度7】イオンモール爆発、雑貨店社長が「売上金戻して」指示認め謝罪｜【西日本新聞me】
【速報】オンワード、従業員に貴重品携帯義務付け|47NEWS（よんななニュース）
熊本地震:イオンモール爆発で犠牲となった妻、告別式にウェディングドレス飾った夫「生前に着させてあげたかった」 : 読売新聞
重大インシデント該当せず 全日空と国交省機の接近 羽田空港沖 - 産経ニュース
「インプラントが壊れたので補償しろ」 恐喝容疑で55歳男を逮捕 現金60万円奪う - 産経ニュース
これ、去年秋葉原で因縁付けてきた爺さんかも。— もりべ (@mo_ri_be) 2026年8月4日
70過ぎかと思ったけど、55歳だったのか…
インプラントとは言ってないけど、顔に荷物が当たったと因縁、血糊を口に仕込む、ターゲットの鞄に血糊を付ける等の手口で慣れた感じでやってた。
万世橋警察に相談記録を残しておいた甲斐があったわ https://t.co/XVCUdh3beA
【速報】NHK職員が番組出演者から性被害|47NEWS（よんななニュース）
NHK職員が番組出演者から性被害 PTSDと診断、復職時に異動希望かなわず - 産経ニュース
羽田空港 荷物預け入れ締め切りを出発30分前に 出発の遅れ対策 | NHKニュース | 航空、交通・インフラ、国土交通省
「銃を持った人がいる」 深夜の通報で米軍嘉手納基地を1時間封鎖 - YouTube
元れいわ地方議員が山本譲司新代表の「分党計画」を暴露「彼はウラで改革派に近づき『太郎が逮捕されるまで待ってくれ』とささやいてきた“ユダ”です」 | デイリー新潮
香川県 フィリピン国籍の外国語指導助手、不同意わいせつ容疑で再逮捕へ…複数の生徒が被害訴えるも県教委は警察に相談せず : 読売新聞
スペースXのロケット、まもなく月に衝突へ - CNN.co.jp
「財政なんか知らねーよ」消費減税求めたSNSの声 財務官僚は後悔 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
【速報】不在だった蔵内県議会議長、ネパールに滞在 記者団に「天国だった」 獣医師会の業務で｜【西日本新聞me】
福岡県議会の蔵内勇夫議長は5日、記者団の取材に応じ、会長を務める世界獣医師会の関連業務でネパールに滞在していたことを明かし、「天国だった」と述べた。
蔵内議長、度重なる県議会「不在」 高まる批判3000件｜【西日本新聞me】
「ネパールは天国だった」海外出張から帰国の蔵内勇夫議長が発言 福岡県議会に姿見せる “金銭授受”疑惑は第三者委員会設置へ｜FNNプライムオンライン
公園で集団礼拝は「違和感」があるから認めない？３０年続くモスクの祭りに異変 元参政党の市議とムスリムは口をそろえた「直接話そう」、ＳＮＳと地元に温度差 | NEWSjp
米軍、主要迎撃ミサイルの80％使い果たす 「危険な水準」と軍高官 - CNN.co.jp
UR賃貸、東京23区ほぼ空きなし 「子育て世帯に10万戸」構想の行方 - 日本経済新聞
【データ分析】#3 高市首相のYouTube、肯定的？批判的？「支持の正体」データで読む高市政治 - YouTube
トヨタ「ウーブン・シティ」住民を公募 まず静岡県民25世帯から - 日本経済新聞
高市首相、日銀総裁に「国債買い入れ」要請 積極財政にらみ、金利抑制狙う：時事ドットコム
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
ボンボンドロップシールに見る、シールカルチャー最前線！ | Vogue Japan
別海町の野付半島ネイチャーセンターの近くから『トラクターバス』に乗って、さらに半島の先の方へ行くこともできます。トラクターに引っ張られたバスに乗る経験はなかなかできませんので、旅の記念に一度ご利用されてみてはいかがでしょうか？ pic.twitter.com/XXuWrIIWl7— 【公式】北海道根室振興局 観光情報 (@shiretokonemuro) 2026年8月4日
2027年春デビューの新たなトロッコ列車試運転を開始します— 嵯峨野トロッコ列車Sagano Romantic Train【公式】 (@sagano_kanko) 2026年8月5日
2026年8月以降、機能確認等のため、牽引車と客車を連結して試運転を行っていきます。
いよいよ運行開始が近づいてきました。新たなトロッコ列車に是非ご期待ください。
現在運行している車両は 2026年の営業運転をもって引退の予定です。 pic.twitter.com/seAjGndtD3
【重要】九州新幹線（新水俣駅～鹿児島中央駅間）の運行再開予定について— JR九州【公式】 (@JRkyushuNews) 2026年8月5日
令和８年熊本地震の影響により運行を取りやめておりました、九州新幹線（新水俣駅～鹿児島中央駅間）につきまして、８月７日（金）より本数を減らして運行を再開いたします。… pic.twitter.com/z4WlXFVIUq
友人が遊びに来た時、4歳以下の息子に三色団子をそのまま食べさせたら喉に詰まらせてしまい、友人が口に指を突っ込んで団子を取り除いた話→指を突っ込むのはNG、背部叩打法で - Togetter
初めて友達とロイホに行った息子たち、全員が「えっ、高っ」「いつも好き勝手頼んでたのに」となり、料理が来てから「いつもありがとう」と言って食べたらしい→「良い子たちだわー」「大人の階段を登りましたね」 - Togetter
「求めているものに完璧に応えてる」話題の副首都法案について、京都府知事が「『京都はもともと首都なので副首都でいいのか』と言う人はいる」という声を紹介、圧倒的な京都しぐさ - Togetter
「嘘だろ…」自分が家にいない間に玄関ドアハンドルの交換を依頼していた業者が来て親に対応してもらったが、子供の工作みたいな作業で11万円… 消費者ホットラインに電話するも「難しいです」 - Togetter
ホームセンターに勤めてた時に東日本大震災に被災。避難して今後について話してる時に、本社の部長から「従業員は店内に入り被害状況を確認しろ」と電話があったが、無視して帰った - Togetter
一人旅で『当日予約限定、お部屋お任せプラン』でチェックイン1時間前に予約した温泉のお部屋がこちらです - Togetter
学歴関係なしと言われた修士卒の女の子が「学歴で優遇しないとか、それじゃ大学院まで学費払って自分の価値を上げた人が馬鹿じゃないですか」と捨て台詞を残して会社を辞めてった話 - Togetter
前にとんでもないトラックいるんやけどこれ警察に通報したほうがいいやつ？ pic.twitter.com/oASwjkySmK— ドラセブン (@NJZLOVE013) 2026年8月4日
イオンの贈答コーナーでの勤務中、ギフトカタログを注文した男性客に「熨斗は蝶々結び、表書きいらない」など言われるトラブルがあり、後日奥様が来店されて謝られた話 - Togetter
【やられました】— 月輪寺【公式】 (@tukinowadera) 2026年8月5日
本日
愛宕山登山配達の郵便屋さんが
頂上の月輪寺下山口の立入禁止の
立入禁止看板が
また【剥がされてましたよ】との事
なぜ
剥がしたいのでしょうか？
勘弁して下さい 泣けてきます
それだから恐怖を覚えるので
立入禁止にしないと行けない事を
理解して欲しいです… pic.twitter.com/rxLA8Fii4k
炎上覚悟で言うんだけど、もう80代以上の高齢者に国会議員任せるの辞めません？普通の一般人に定年退職があるみたいに議員の方も定年制にしたらどうですか？— ひな@元ブラックナース (@hina_blackNS) 2026年8月3日
高速道路逆走したり、アクセルブレーキ間違えて突っ込むような年代の人に国任せるの冷静に考えて怖すぎる。
群馬県高崎市 報奨金「１匹３００円」でも市長は「気持ち悪い虫だから」と楽観していたクビアカ、初日に１１７０匹集まる : 読売新聞
電車で女性が失神し、偶然居合わせた看護師と自分とで駅でおろした→ベンチまで運んで意識が戻るのを待ち家族に連絡、迎えが来るまで待っていたが、その間ずっと無関係の男性が無言で真横についていた - Togetter
すき家でバイトしてた時、客から「牛盛り中皿」という存在しないメニューを注文され、牛皿中盛のことか確認しても「牛盛り中皿」とのこと…しれっと牛皿中盛を出したら普通に食ってた - Togetter
よそ見の自転車（子ども）に追突されて「ぼくは男の子だから大丈夫です！」と言って立ち去られたが、こちらの車は大丈夫じゃないです→警察を呼ばないと大変な事態になるリスクも - Togetter
しこりを見つけて町の小さな乳腺外科に行き、エコー体感30秒で軽ーく「ちょっとがんセンター行ってみるか」と先生…鉄の意志でそれ以外の選択肢はなし→今思うと秒で癌だと確信 - Togetter
職場の60前の事務のおばちゃん(独身)が、男性社員の前だけ「ほえ〜」「はにゃ？」「ごめんなちゃい」などとけったいな反応してるので裏でカードキャプターババアと呼んでいる。— 野呂(🍛•᎑•🌶) (@green__daizu) 2026年8月3日
汝のあるべき姿に戻って欲しい。
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
大阪・関西万博関連ドメインの一部で起きているドロップキャッチについてまとめてみた - piyolog
『エンジニアのための自己管理入門』で自身の”行動を設計”する - Magnolia Tech
AIの広がりも影響、「デザイン業」倒産が14年ぶり高水準 ～ 2026年上半期は40件に急増 ～ | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ
CLAUDE.mdとAGENTS.mdを削ったら、AIコーディングがグンと賢くなった｜白井暁彦 aka しらいはかせ
僕だって...僕だって...！ https://t.co/6K4630vAHP pic.twitter.com/5BWwxEOK2p— Portalgraph (@portalgraph) 2026年8月4日
自前のレビュースキルをやめて、Claude Code の /code-review に乗り換えた
東京大学Webサイトのソースコードに「六四天安門」が書き込まれていた件をまとめてみた - piyolog
AIワークロード向けCXL™対応のメモリ拡張モジュールKIOXIA XL1シリーズの出展について | KIOXIA - Japan (日本語)
AIアプリケーション向けSuper High IOPS SSD「KIOXIA GP1シリーズ」の開発について | KIOXIA - Japan (日本語)
Amazon、関西最大のフルフィルメントセンターを尼崎市に新設 市内2拠点目 - Press Center
1台のスマホで用途別に電話番号を使い分けられるサービス「セカンドナンバー」提供開始 | KDDI News Room
セカンドナンバー | サービス・機能 | au
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
私に限ってはむしろ今の方がシンデレラガールズを楽しめてる— EFB@今年こそオイコミ育成頑張る (@EFB_GS) 2026年8月3日
だって担当の供給が多いから
1年に2枚とか3枚とか素敵な新規イラストが出る
下手したらモバマス全盛期より出てる
見てよここ1年で新しく描かれた公式の松原早耶全部こんなに可愛い pic.twitter.com/6EFkJmYVM2
『テニスの王子様』が完結しましたが『テニスの王子様』が始まった時のONE PIECEはここです pic.twitter.com/MEkUxMhKXs— キリ (@mahotukai_kiri) 2026年8月4日
娘が同級生の子から「うちのお母さんは薬屋のひとりごとの作者さんの知り合いなんだ〜」と自慢され「うちのお母さんもそうだよ」と言いそうになり寸前で堪えたらしい。偉い。よく堪えた。ｶｱﾁｬﾝは覆面（物理）作家だからね— 真楠ヨウ『猫猫の調合書』5/13発売 (@yomakusu) 2026年8月4日
覆面作家（物理） pic.twitter.com/D4WGFBcTAA— 真楠ヨウ『猫猫の調合書』5/13発売 (@yomakusu) 2026年8月4日
【VOICEVOX5周年文化祭】つむぎミーティング - ニコニコ動画
【FC コンボイの謎】トランスフォーマー2026【ファミコン動画投稿祭4】 - ニコニコ動画
ウィザードリィを「目コピー」で移植した会社の話 ～ゲーム開発会社アクセス 20年の記録～｜Zvim@THREE-O
不気味なトーマスで戦うレースゲーム？！【Thomas the Tank Engine & Friends／メガドライブ GENESIS】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
TVアニメ製作決定おめでとうございます！— あすけん公式 (@askenjp) 2026年8月4日
（地上波で、あの謎理論が・・・？！）
もちづきさんの健康をいつも見守っています💁#あすけん https://t.co/80pFtbdS26 pic.twitter.com/GD09UeTcgY
同人作家のみなさま、進捗はいかがでしょうか？ pic.twitter.com/nSlUriLSpk— でたじる (@DZTL_M) 2026年8月4日
いまさら言えない…— 酒樽 蔵之介 (@KulasanM) 2026年8月4日
エルフとオークが戦う小説を思いついた理由のひとつが、
IS◯ZUエルフvsとんとんとんとん日◯の2トン
だったなんて…
『機動警察パトレイバー EZY』 File 1 ～最後に流れたあの予告編～ - YouTube
【期間限定無料公開】庭には二羽ニワトリがいた。｜藤本タツキ 17-26【 8/11 (火)18時まで】 - YouTube
【ノンクレジットED】TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」｜櫻井優衣「光」 - YouTube
【ノンクレジットOP】TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」｜秦 基博「ひとひら」 - YouTube
#アニメ野生のラスボスが現れた！ 第2期PV第1弾│2026年10月よりTOKYO MX、ＢＳ朝日、関西テレビにて放送開始！ABEMA、U-NEXTにて地上波1週間先行配信決定！ - YouTube
「SEKIRO: NO DEFEAT」キャラクターPV 葦名弦一郎（CV#津田健次郎）｜9月4日(金)より3週間限定上映 - YouTube
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◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「オーケストラは今やゲーム音楽で食っている」若いゲームファンがチケットを買い、補助金頼りの運営モデルを変えたらしい「オーケストラ音楽の300年で聴衆が全額を払ったのは初めてです」 - Togetter
【速報】元ジャンポケ・斉藤慎二被告に懲役7年求刑 不同意性交などの罪（2026年8月5日掲載）｜日テレNEWS NNN
◆新商品（衣・食・住）
卵も牛乳も不要で漬け込む手間いらず、塗って焼くだけで“サクッじゅわ”食感 「ヴェルデ フレンチトースト風スプレッド」が新発売｜ニュースリリース｜アヲハタ
熟練職人の技術で出来たて炒めメニューを提供する 「鍋さばきロボ」の導入店舗を拡大｜ローソン公式サイト
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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